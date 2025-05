Max Verstappen verdedigt Hamilton: "Niet de schuld van Lewis!"

Max Verstappen en Lewis Hamilton moesten zich na afloop van de kwalificatie in Monaco bij de stewards melden. Hamilton had Verstappen in de weg gereden in Q1, maar na afloop leefde de Nederlander mee met zijn voormalige titelrivaal.

Verstappen was aan het einde van Q1 bezig met een snel rondje, totdat hij in de eerste sector de langzaam rijdende Ferrari van Hamilton tegenkwam. Hierdoor moest hij van zijn gas af, en hij reageerde woedend. Hij schold zijn helm vol, en de stewards hebben een onderzoek geopend. Het kan Hamilton een gridstraf gaan opleveren voor de Grand Prix van de dag van morgen.

Verstappen en Hamilton spraken elkaar direct na de kwalificatie. Ze stonden in parc fermé met elkaar te praten, en de onderlinge sfeer leek goed te zijn.

Niet de schuld van Hamilton

Verstappen werd na afloop naar het incident gevraagd in gesprek met het Britse Sky Sports. Daar haalde hij zijn schouders op: "Op dat moment, zie je dat er een auto is die je blokkeert. Als je dan op hoge snelheid rijdt, dan is dat niet heel erg fijn."

Verstappen heeft het moment inmiddels teruggekeken. Hij weet nu beter wat de situatie is, hoe men bij Ferrari met het moment is omgegaan: "Ik zag dat het team tegen hem had gezegd dat ik langzaam aan het rijden was, terwijl ik overduidelijk heel erg snel aan het rijden was. Dit is niet de fout van Lewis."

Gesprekje gevoerd

Verstappen heeft dat ook tegen Hamilton gezegd. De twee zochten elkaar op nadat ze uit hun bolides waren gestapt: "Ik heb snel en kort met Lewis gesproken over het moment. Het is nogal simpel, maar het mag gewoon niet gebeuren. Maar het is de fout van het team."

Verstappen noteerde de vijfde tijd in de kwalificatie. Hamilton was nipt sneller met de vierde tijd.