Veelpleger Lance Stroll ontvangt tweede tijdstraf van het weekend

Lance Stroll heeft zijn tweede gridstraf van het weekend te pakken. De Canadese Aston Martin-coureur ging de fout in tijdens de kwalificatie. Hij blokkeerde Pierre Gasly en dat levert hem nu een gridstraf van drie plaatsen op.

Stroll kent tot nu toe een verschrikkelijk raceweekend in Monaco. In de eerste vrije training lette hij niet goed op in de hairpin. Hij zorgde ervoor dat Charles Leclerc nergens heen kon, en dat resulteerde in een gridstraf van één plekje voor de race. In de kwalificatie zat hij Alpine-coureur Pierre Gasly in de weg bij het uitkomen van de tunnel, en de stewards wilden weer met hem in gesprek.

Hamilton

Volgens de stewards werd Stroll op de hoogte gebracht van het feit dat Gasly bezig was met een snelle ronde. Wat hij niet wist, was dat ook Lewis Hamilton bezig was met een pushrondje. Hij liet Hamilton erlangs, en dacht dat dit Gasly was. Hij wist dus niet dat er nog een tweede wagen bezig was met een snelle ronde.

De zon zat Stroll in de weg

Volgens Stroll kon hij door de positie van de zon niet zien welke kleur de auto had die hij erlangs had gelaten. De stewards accepteren het excuus van Stroll, maar ze moeten wel streng zijn. Ze zijn namelijk van mening dat Stroll wel degelijk een andere auto heeft geblokkeerd. Daarom heeft hij een gridstraf voor de race van morgen gekregen. Deze wordt dus opgeteld bij zijn straf van vrijdag.

Stroll kwalificeerde zich als negentiende, en hij zal waarschijnlijk toch vanaf deze positie gaan starten. De uitleg hier achter is opvallend, want Stroll kan niet verder naar achteren worden gezet dan P19. Toch kan dit niet, omdat Oliver Bearman een zwaardere straf heeft ontvangen. De Britse Haas-coureur gaat tien plaatsen naar achteren, omdat hij een rode vlag negeerde op vrijdag.