Toto Wolff likt zijn wonden na desastreuze kwalificatie van Mercedes

Het team van Mercedes was de grote verliezer van de kwalificatie in Monaco. Beide coureurs kampten met problemen en ze vielen af in het tweede kwalificatiegedeelte. Teambaas Toto Wolff vindt het een verschrikkelijke situatie en hij baalt als een stekker.

Mercedes hoopte met de grote jongens mee te doen in de kwalificatie in Monaco. Aan het einde van Q1 raakte Andrea Kimi Antonelli de vangrail bij het uitkomen van de tunnel, waardoor hij crashte. In Q2 kon hij niet rijden, en zijn teamgenoot George Russell was in die sessie ook een passagier. Zijn auto verloor power, waarna hij tot stilstand kwam in de tunnel. Ze kwamen niet verder dan de veertiende en de vijftiende positie.

Verschrikkelijk

Mercedes-teambaas Toto Wolff baalde na afloop als een stekker. De Oostenrijker omschreef de kwalificatie bij Sky Sports in één woord: "Verschrikkelijk. We begonnen net een auto te krijgen die iets deed, en deze fouten gebeuren gewoon. Het maakt niet uit of we het dan hebben over een ervaren coureur of niet."

Wolff verdedigde Antonelli, en kwam daarna ook nog terug op de bijzondere problemen van Russell. Mercedes tast hier nog in het duister: "Als het aankomt op George, dan moeten we uitzoeken wat er aan de hand was met de krachtbron."

Wat zijn de kansen voor Mercedes?

Aangezien inhalen vrijwel onmogelijk is in Monaco, zijn de verwachtingen voor de race van zondag niet heel hoog. Als de balende Wolff wordt gevraagd naar de kansen van zijn team, reageert hij met een kleine grijns: "We hopen stiekem op een omgekeerde startvolgorde! Maar met deze verplichte tweestoppers zijn er een aantal variabelen."

Wolff doelt hiermee op de regels die dit jaar speciaal voor Monaco zijn ingevoerd. Alle coureurs zijn verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Dit moet voor meer spanning gaan zorgen, al is het nog maar de vraag of dat gaat gebeuren.