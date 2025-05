Helmut Marko zoekt naar antwoorden na mislukte kwalificatie Max Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende een teleurstellende kwalificatie in Monaco. Max Verstappen noteerde slechts de vijfde tijd, en baalde daar stevig van. Helmut Marko is realistisch, en geeft toe dat er eigenlijk niet meer mogelijk was.

Red Bull begon met een positief gevoel aan het weekend in Monaco. Na de zege van Verstappen in Imola had men het idee dat ze weer konden schitteren. Na de eerste vrije trainingen bleef het gevoel goed, maar toen ze op zaterdagochtend voor het eerst het asfalt betraden, was al duidelijk dat ze geen grip hadden. Het resulteerde in een vijfde tijd van Verstappen, terwijl Yuki Tsunoda Q3 niet eens haalde.

Geen grip

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop een realistisch man in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "We weten het niet precies. We misten de benodigde grip op het cruciale moment. De auto begon steeds meer te glijden, vooral in de laatste sector. Na de derde training hoopten we op de eerste rij of de derde plaats. Het gat is echter overduidelijk. Wij hadden die tijden helemaal niet neer kunnen zetten."

Wat speelde er bij Tsunoda?

Op het moment dat er werd gestreden om de pole position, stond Yuki Tsunoda al naast zijn auto. Verstappens Red Bull-teamgenoot kwam niet verder dan de teleurstellende twaalfde tijd. In de krappe straatjes van Monaco kan hij Verstappen morgen dus geen rugdekking geven.

Marko verklaarde na afloop dat Tsunoda niet met de nieuwste updates reed in de kwalificatie: "De updates die we in Imola hadden waren voor beide auto's en zijn crash heeft de hele structuur van de onderdelen in de war geschopt. We moesten hem terugbrengen naar een oude set-up. Max heeft de prioriteit, maar in deze korte periode kan je de productie van de onderdelen gewoon niet opvoeren voor beide auto's."