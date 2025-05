Balende Max Verstappen realistisch: "De vijfde plek is gewoon normaal"

Max Verstappen noteerde in de kwalificatie in Monaco slechts de vijfde tijd. Het was een fikse teleurstelling voor de Nederlander, die wel realistisch bleef. De tweede sector was simpelweg te moeilijk voor zijn Red Bull-bolide.

Verstappen begon met een positief gevoel aan het weekend in zijn woonplaats Monaco. Ook na de vrijdag klonk hij tevreden, maar in de derde vrije training op zaterdagochtend was de ontevredenheid terug. De RB21 deed niet wat Verstappen wilde, en in de kwalificatie liep het dan ook niet lekker. Meer dan een vijfde tijd zat er niet in, maar daar baalde Verstappen niet echt van.

Normale prestatie

Verstappen was na afloop zeer realistisch. Voor de camera van Viaplay wilde hij er geen grootse situatie van maken: "Vooral in de middelste sector verliezen we veel tijd. Dan heb je gewoon geen mechanische grip in de langzame bochten. Dat is iets waar wij al langer een probleem mee hebben."

De vraag is of Verstappen dit misschien kan compenseren in een andere sector, maar dat wijst hij af: "Het is niet te compenseren. Ik denk dat zodra we begonnen aan de kwalificatie, je kon zien dat het er niet inzat voor ons. Dan is de vijfde plek heel erg normaal."

Niet goed genoeg

Verstappen toonde zich rustig. Toen hij werd gevraagd naar zijn gevoel na deze dag, was hij duidelijk: "Ik zat op de limiet, gewoon niet goed genoeg. We hadden te weinig grip. Op zich voelt het wel redelijk oké aan. Maar ja, in de middelste sector met de kerbs... Dat loopt gewoon niet goed genoeg."

Morgen mag Verstappen op jacht gaan naar een goede prestatie in de race. Speciaal voor de Grand Prix in Monaco zijn er verplichte tweestoppers ingevoerd, maar dat stelt Verstappen niet helemaal gerust: "Het kan positief of negatief gaan uitpakken met die pitstops."