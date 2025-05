Opgeluchte Norris trots op pole: "Dat heeft eventjes geduurd"

Voor het eerst sinds de seizoensopener in Australië heeft Lando Norris een pole position gepakt. De Britse McLaren-coureur reed een geweldige kwalificatie, en daar was hij heel erg blij mee. Na afloop was de opluchting van zijn gezicht te lezen.

De kwalificatie in Monaco wordt ook wel gezien als de mooiste kwalificatie van het jaar. In de krappe straatjes van het ministaatje in het belangrijk om een goede startpositie te hebben, inhalen in de race is immers vrijwel onmogelijk. De McLarens, de Ferrari's en Max Verstappen maakten allemaal kans op de pole. Uiteindelijk greep Norris de pole af van Charles Leclerc, en dat was het gevolg van drie sterke runs.

Norris is opgelucht

Norris was na afloop heel erg blij met zijn prestatie. Hij vloog zijn ouders en CEO Zak Brown in de armen, en klom daarna het pitgebouw op. Op het dakterras keek hij bij Jolyon Palmer terug op zijn kwalificatie: "Het heeft eventjes geduurd. Ik voel me goed. Ik denk niet dat je kan begrijpen hoe goed dit voelt na alle worstelingen in de afgelopen maanden."

"Monaco is een prachtige plaats. Het is de moeilijkste plek om het te doen, en dan moest ik het ook nog opnemen tegen de thuisfavoriet. Ik ben heel erg trots op het hele team. We hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt, ik ben er heel erg blij mee."

De gewaagde strategie

McLaren koos voor een speciale strategie waarbij beide coureurs drie vliegende runs deden. Norris verklaart deze tactiek: "Het is wat wij dachten dat het beste zou zijn, en achteraf bleek dat ook het geval te zijn. Het team heeft het echt geweldig gedaan. Ik wil iedereen hier op de baan en op de fabriek bedanken. Dit soort dagen heb je niet zomaar, dus ik ben blij dat ik ze iets kan teruggeven."