Jos Verstappen hint op valsspelen door McLaren

Max Verstappen moet dit jaar de strijd aangaan met de snelle McLarens. De wagens van de Britse renstal lijken sneller te zijn, en hun vleugels lijken ver door te buigen. Volgens Jos Verstappen is het niet eerlijk dat er nu pas wordt ingegrepen.

De zogenaamde flexiwings spelen dit seizoen een grote rol in de Formule 1. In Australië werd er al strenger gecontroleerd op de achtervleugels, terwijl er vanaf de race in Barcelona pas strenger zal worden gekeken naar de voorvleugels. Bij McLaren stellen ze dat ze hier geen last van hebben, al denken de andere teams daar anders over.

Niet eerlijk

Verstappens vader Jos vindt dit niet helemaal eerlijk. De Red Bull-coureur staat vlak achter Oscar Piastri in het wereldkampioenschap en Jos geeft zijn mening bij De Telegraaf: "Voor de fans en voor de Formule 1 is dit een ideaal scenario. Ze willen een spannend seizoen hebben en niet iemand die twintig races wint, zodat het eentonig wordt."

"Maar ik vind wel dat er een gelijk speelveld moet zijn. Zoals met die flexibele voorvleugels, die pas vanaf volgende week in Spanje worden verboden. Dan hebben bepaalde teams daar te lang voordeel van gehad. Dat vind ik niet eerlijk."

Verstappen maakt het verschil

Bij Red Bull ziet Jos Verstappen dat vooral zijn zoon een sterke indruk maakt: "Max maakt het verschil. Bij zo'n actie zoals afgelopen zondag spring ik een gat in de lucht. Ook van ongeloof. Ik merk het ook aan de reacties. Vreemden die naar me toekwamen om erover te praten. Iedereen vindt het gewoon ongelooflijk wat hij aan het doen is. Maar dat is Max. Vroeger in de karts liet hij al dit soort acties zien."

Verstappen gaat later vanmiddag op jacht naar de pole position in Monaco. In de vrije trainingen presteerde hij wisselend, en had hij problemen met de banden.