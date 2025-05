Adrian Newey vindt Aston Martin niet goed genoeg voor Max Verstappen

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden meerdere keren gelinkt aan een overstap naar Aston Martin. Adrian Newey zette deze stap begin dit jaar, en hij stelt dat Aston Martin eerst een snelle auto moet bouwen voordat er überhaupt over Verstappen kan worden nagedacht.

Verstappen en Newey werkten jarenlang succesvol samen bij Red Bull. Newey vertrok vorig jaar en ging in maart aan de slag bij Aston Martin. Rond die tijd werd Verstappen ook weer gelinkt aan een overstap naar Aston Martin. Deze verhalen werden alleen maar groter toen de prestaties van Red Bull tegenvielen en er werd getwijfeld aan zijn toekomst bij het team.

Wat heeft Aston Martin nodig?

Topontwerper Newey is in Monaco voor het eerst in de paddock aanwezig namens Aston Martin. Daar kreeg hij van Motorsport.com de vraag of hij Verstappen wil verleiden tot een overstap: "Max is overduidelijk een fenomenaal talent en een formidabele tegenstander. Een deel van die kwaliteiten is dat Max de dingen graag terugbrengt tot een simpele vergelijking."

"In dit specifieke geval betekent dat kiezen voor een team, waarvan hij denkt dat ze de snelste auto kunnen leveren. Dus als we Max ooit willen aantrekken, dan is het eerste wat we moeten doen een snelle auto maken." Als Newey wordt gevraagd op welke termijn dat kan gebeuren, lacht hij: "Ik heb geen flauw idee!"

Dromen

Newey en Verstappen hadden bij Red Bull altijd een goede band. Als hij de vraag krijgt of hij de wens heeft om in de toekomst weer samen te werken met Verstappen, is hij er duidelijk over: "Nou ja, zoals ik al eerder heb gezegd, Max is een fenomenale coureur en ook een fenomenale vechter. Maar het heeft geen zin om nu over andere dingen te gaan dromen."

Aston Martin hangt nu nog in het middenveld, maar in 2026 kan er veel veranderen. Ze gaan dan met Honda-motoren rijden, en Newey focust zich volledig op die regels.