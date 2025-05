Positieve Verstappen weet zeker dat Red Bull zich kan verbeteren

Max Verstappen kende een wisselvallige eerste dag in Monaco. In de eerste training zag het er nog goed uit, maar in de tweede training noteerde hij slechts de tiende tijd. Verstappen is echter optimistisch, en hij weet zeker dat Red Bull nog stappen kan gaan zetten.

Verstappen noteerde in de eerste vrije training de tweede tijd achter de oppermachtige Charles Leclerc. Het gaf hem een goed gevoel richting de tweede training, maar hier liep het niet zoals gehoopt. Hij had veel last van verkeer, en wist hij geen snelle tijd te noteren. Hij moest genoegen nemen met de tiende tijd op 0,7 seconden van wederom Leclerc.

Vertrouwen in Red Bull

Tijdens de sessie was hij gefrustreerd, maar na afloop klonk Verstappen optimistisch. In zijn terugblik spreekt hij zich uit: "De eerste training was best positief. Voor de tweede training hebben we wat aanpassingen gedaan om te kijken hoe ver we de balans konden pushen. Ik denk dat we te veel hebben gepusht."

"Ik kon de bochten niet meer zo aanvallen zoals ik wilde. Ik verwacht niet dat we de snelste zijn, maar we willen wel wat dichterbij komen. Ik heb het vertrouwen dat we dichterbij kunnen staan dan nu. De Ferrari's waren wel heel erg snel, ze hebben echt een stap vooruitgezet."

Frustratie door het verkeer

Tijdens deze tweede vrije training leek Verstappen wel in de file te staan. Hij raakte flink gefrustreerd van alle coureurs die langzaam én in de weg reden: "Monaco is altijd lastig met het verkeer. Maar vandaag was het twee keer best gevaarlijk. Eén keer tijdens de eerste vrije training en ook één keer tijdens de tweede vrije training."

"Dat is gewoon niet ideaal. Maar ik weet dat dit nog maar de trainingen waren, en gelukkig liep alles ook goed af." Verstappen gaat morgen weer op jacht naar nieuwe successen, vorige week in Imola verliep zijn vrijdag veel slechter en wist hij op zondag te winnen.