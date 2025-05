Gefrustreerde Hadjar zorgt voor eerste rode vlag VT2 Monaco

Isack Hadjar heeft voor het eerste incident van de tweede vrije training in Monaco gezorgd. De Franse Racing Bulls-coureur zorgde voor oponthoud met een pijnlijk moment bij het uitkomen van de tunnel. Hij kwam echter goed weg, en lijkt zijn sessie te kunnen vervolgen.

Binnen tien minuten lang de tweede vrije training in Monaco al stil. Bij het uitkomen van de wereldberoemde tunnel raakte Hadjar met de achterkant van zijn auto de vangrail aan de binnenkant van de bocht. Hierdoor veranderde zijn achterband in een soort ballon: één klein tikje de band klapte in stukjes uit elkaar.

Frustratie

Hadjar hield de controle over zijn auto en stond zelfs eventjes stil op de baan, gefrustreerd sloeg hij met zijn vuisten op zijn stuurtje. Hij zorgde voor een gevaarlijke situatie, want hij stond midden op de baan stil, terwijl zijn concurrenten erlangs moesten gaan. Zijn team gaf hem de opdracht om weer verder te rijden. Dit kan voor een gevaarlijke situatie zorgen, aangezien er hierdoor troep op de baan kan komen.

Geen grote schade

In het geval van Hadjar leek dit niet aan de hand te zijn. Zijn band was al kapot, waardoor het rubber niet de achterkant van de auto kapot kon slaan. Hadjar kon rustig naar de pits rijden, waar zijn team weer aan zijn auto kon gaan sleutelen. Grote schade leek er niet te zijn, waardoor de kans zeer groot is dat hij dit uur weer de baan op gaat.

Hadjar rijdt dit weekend voor het eerst in een Formule 1-wagen op het circuit van Monaco. De Fransman reed hier in het verleden wel in een wagen van de Formule 2. Het was het eerste incident van de sessie, in de eerste vrije training was er wel een crash tussen Charles Leclerc en Lance Stroll. Dit leverde de Canadees toen schade en een straf op.