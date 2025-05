Flavio Briatore wil 'democratische dictator' van Alpine worden

Alpine-teamadviseur Flavio Briatore heeft er geen spijt van dat hij Jack Doohan heeft vervangen door Franco Colapinto. Doohan was na zes races al uit de Alpine gezet en Franco Colapinto heeft vorig weekend gedebuteerd voor de Franse renstal tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Briatore laat weten dat hij graag dictator speelt binnen Alpine.

Jack Doohan had niet hoger gekwalificeerd dan de elfde plaats en niet hoger geëindigd dan de dertiende plaats. Volgens Briatore is dat niet goed genoeg en hij verwacht dat Colapinto dat beter gaat doen.

Vijf races

"Hij (Doohan, red.) had vijf races om zichzelf te bewijzen", vertelde de 75-jarige aan RTL, ook al werd de 22-jarige Australische rookie na ronde zes in Miami vervangen. "Na vijf races keken we naar de resultaten", voegde de Italiaan eraan toe. "En ik vond ze niet goed." Ook Franco Colapinto krijgt vijf races om zich te bewijzen. In zijn eerste Grand Prix behaalde hij in de kwalificatie de vijftiende plaats na een crash en eindigde hij op de zestiende plaats.

"Je blijft alleen in een bedrijf als je goed werk levert. Als je slecht werk levert, word je ontslagen. Meer dan duizend mensen en hun gezinnen zijn ervan afhankelijk. Ik bescherm alleen de mensen die voor mij werken", benadrukt Briatore. "Daarom kies ik altijd de best mogelijke coureur voor de auto." Ondanks dat ook Colapinto niet in de punten reed, was Briatore erg enthousiast: "Als je kijkt naar de tijden van zondag, zie je dat hij een vergelijkbare tijd reed als Pierre Gasly. Dit is de eerste keer dat onze auto's zo dicht bij elkaar stonden."

Instabiliteit bij het team

De stoeltjesruil is echter een voortzetting van een lange periode van grote instabiliteit bij Alpine, waaronder het recente plotselinge vertrek van teambaas Oliver Oakes, te midden van geruchten over schandalen buiten het circuit en persoonlijke conflicten met Briatore. "In een Formule 1-team heb je een dictator nodig, misschien een democratische dictator. Je hebt iemand nodig die verantwoording aflegt."

"Ik ben nu drie dagen per week in Enstone in plaats van twee", voegde Briatore eraan toe en onthulde dat hij heeft gewerkt aan het stroomlijnen van de teamstructuur. "Zes directeuren rapporteren nu aan mij. Voor Oliver waren dat er 25. We moesten dat veranderen. Dat moesten we veranderen."