Titelhoop Max Verstappen springlevend: "Er kan heel erg veel gebeuren"

Max Verstappen gaat dit weekend in Monaco op jacht naar succes. Veel mensen zijn benieuwd naar zijn titelkansen, en Verstappen lijkt de strijd nog niet te hebben opgegeven. Hij klinkt zeer strijdbaar, maar hij wil nog niet te vroeg juichen.

Eén week geleden begon Verstappen aan het weekend in Imola. Hij sloot de dag toen met veel frustraties af, en zijn Red Bull-bolide leek niet te functioneren. Op zondag was alles anders en reed Verstappen een geweldige race. Zijn zege zorgt ervoor dat hij vlak achter de McLarens staat in de strijd om de wereldtitel. Waar hij een paar weken geleden nog leek op te geven, is de hoop op een vijfde wereldtitel nu springlevend.

Hard werken

Tijdens de persconferentie kreeg Verstappen dan ook de vraag of hij echt denkt dat hij de strijd met de McLarens om de titel aan kan gaan. Verstappen blijft kalm: "Het draait niet om geloven. Het gaat erom waar je in de laatste race bent gefinisht. We moeten elke race hard werken om de situatie te verbeteren. Er kan heel erg veel gebeuren."

Veel veranderingen

Verstappen ziet dat er in de afgelopen maanden veel is veranderd: "Als je me dit vorig jaar rond deze tijd had gevraagd, dan had ik gezegd 'ja, we gaan winnen. Geen probleem'. Maar toen veranderde er een heleboel. Het is niet zeker dat het zo blijft gaan tot het einde van het seizoen. Ik denk dat er nog steeds gebieden zijn waar we ons moeten verbeteren, maar dat is niet erg. We gaan ons best doen om dingen te verbeteren."

Thuisrace

Voor Verstappen wordt het in ieder geval een speciaal weekend. Hij gaat rijden in zijn woonplaats, maar zijn pasgeboren dochter Lily zal niet langs de baan staan: "Nee, het is beter als ze thuis blijft. Dat is wat relaxter voor haar."