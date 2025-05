Felle Norris waarschuwt voor Verstappen: "Red Bull is heel gevaarlijk"

Na zijn zege in Imola zien veel mensen Max Verstappen ook dit weekend weer als een kanshebber op de overwinning. McLaren-coureur Lando Norris deelt die mening, en stelt dat Verstappen en Red Bull Racing altijd een gevaar vormen.

McLaren is al het hele seizoen het snelste team. In Imola werden ze voor het eerst echt op snelheid geklopt door Verstappen. De Nederlander verwacht dit weekend geen wonderen in Monaco, maar zijn eerdere succes geeft McLaren wel weer de kans om in de rol van underdog te kruipen. Norris weet dat hij hard moet werken, want Verstappen kan hem in theorie gaan passeren in het kampioenschap.

Norris gelooft niet in Red Bull

In Monaco reageerde hij bij de internationale media fel om de verhalen van Red Bull: "Waarom zeg je dat Red Bull slecht is in langzame bochten? Vorig jaar? Ja, we leven tegenwoordig in 2025. Ze hebben vorige week gewonnen, meerdere keren op pole gestaan én Max heeft meerdere races gewonnen."

"Er zijn ook langzame bochten in Imola, en daar waren ze heel sterk. Wij hebben meer feiten. Wat mensen van buitenaf zeggen... Er bestaan veel negatieve zaken over hoe slecht hun auto zou zijn, maar ze zijn heel erg snel."

Red Bull is het gevaar

Norris vindt dat iedereen Red Bull onderschat: "We hebben dit het hele seizoen al gezegd. Ze worden onderschat, maar wij weten dat ze een gevaar zijn. Dat zijn ze het hele jaar al en dat zullen ze blijven. Vooral als je het hebt over een team dat veel titels heeft gewonnen, zeker in de afgelopen vijf tot tien jaar."

"Daarnaast beschikken ze over Max, dus ik denk niet dat je ooit aan ze kunt twijfelen. Ze wonnen afgelopen weekend, omdat ze dat echt verdienden. Ze waren sterk in de langzame én de snelle bochten en ze hebben gewoon een goede auto."