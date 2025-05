Mercedes-talent veroorzaakt eerste grote crash in Monaco

Het raceweekend in Monaco is vandaag afgetrapt. Op het iconische stratencircuit kwamen zojuist de Formule 3-coureurs de baan op voor hun eerste sessie. Dat liep echter niet helemaal goed af, en Mercedes-talent Noah Stromsted veroorzaakte de eerste crash van het weekend.

Jarenlang werkte de Formule 1 hun eerste vrije trainingen af op de donderdag. Sinds een paar jaar is er een einde gekomen aan deze traditie. Dat betekent echter niet dat er vandaag niet wordt geracet op het beroemde stratencircuit. De opstapklassen werken namelijk gewoon hun trainingen af. De Formule 3 opende vandaag het bal met hun eerste en enige vrije training.

Eerste crash van het weekend

In die training ging het gelijk mis. Tegen het einde van de sessie was de eerste crash van het raceweekend direct een feit. De 'eer' was weggelegd voor de Deense Trident-coureur Noah Stromsted. Hij ging in Sainte Devote de fout in en knalde vol tegen de vangrail aan de buitenkant van de bocht aan. Hierdoor stuiterde hij naar de binnenkant van de baan.

De Formule 3-wagen raakte flink beschadigd bij de crash. Vooral de voorkant van de wagen lag in puin. De training liet vooral zien dat de baan zeer glad is, en zeker niet is gemaakt voor dertig jonge coureurs. De snelste tijd werd neergezet door de Bulgaarse coureur Nikola Tsolov.

Groot talent van Mercedes

Voor Stromsted was het ook een pijnlijke crash. De Deen is bezig met zijn eerste volledige seizoen in de Formule 3, en staat nu zelfs op de tweede plek in het kampioenschap. Hij maakt sinds dit jaar deel uit van de opleidingsploeg van het Formule 1-team van Mercedes. Gelukkig voor Stromsted is het raceweekend net begonnen, en staan er nog een sprintrace en een hoofdrace op het programma. Hij wordt gezien als een groot talent, en de verwachtingen zijn dan ook hoog.