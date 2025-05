Max Verstappen zet Red Bull op scherp: "Moeten ons niet rijk rekenen!"

Max Verstappen begint met een goed gevoel aan het weekend in Monaco. Na zijn zege in Imola wil hij het momentum vasthouden. Hij waarschuwt Red Bull, want hij stelt dat ze zich zeker niet rijk kunnen rekenen.

Verstappen schreef afgelopen weekend de race in Imola op zijn naam. Weinig mensen hadden dat niet zien aankomen, want McLaren oogde sterker. Toch reed Verstappen met speels gemak weg bij de papajakleurige bolides, en daarmee hield hij zijn titeldroom in leven. Het seizoen gaat hard verder, want aankomend weekend wordt er geracet in de straten van Verstappens woonplaats Monaco. Dit vormt weer een compleet andere uitdaging voor Red Bull.

Niet rijk rekenen

Verstappen begint in ieder geval met een goed gevoel aan het weekend, zo laat hij weten in zijn preview: "Het was geweldig om de triple header te beginnen met een zege in Imola. We hebben veel positieve stappen gezet. Ik voelde me ook veel comfortabeler in de auto en dit geeft ons een goede uitgangspositie voor de toekomst."

Toch durft Verstappen nog niet te stellen dat hij kan winnen in Monaco. Hij blijft heel erg voorzichtig: "We moeten blijven pushen en onszelf niet rijk rekenen, want Monaco wordt een stuk lastiger, omdat het een stratencircuit is. Het was in het verleden niet ons sterkste circuit, maar we hebben een stap gezet met de afstelling en we gaan ons best doen."

Het belangrijkste moment van het weekend

Verstappen weet precies waar Red Bull moet gaan presteren in Monaco: "De kwalificatie is hier cruciaal en we zijn ook afhankelijk van de strategie. Het gaat er dus om om een goed resultaat te behalen op zaterdag en de best mogelijke prestaties uit de auto te halen. Het is daarnaast ook fijn om dicht bij huis te zijn voor deze race, vooral met zo'n hectisch en een heel druk weekend!"