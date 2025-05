Horrorcrash van Tsunoda heeft ingrijpende gevolgen voor Verstappen

De crash van Yuki Tsunoda in Imola kan grote gevolgen hebben voor Max Verstappen en Red Bull. De Japanner zorgde voor veel schade, en dat zorgt ervoor dat Red Bull kosten moet maken. De crash kan dan ook een staartje gaan krijgen later in het jaar.

In het eerste gedeelte van de kwalificatie in Imola ging het helemaal mis voor Tsunoda. De Japanner ging veel te enthousiast de bocht in, knalde over de kerbstone heen en vloog door de grindbak. Hij knalde vol in de muur en tolde door de lucht. Wonder boven wonder belandde hij met zijn wielen op de grond, maar de schade was wel groot.

Zorgen van Marko

In de race wist hij de schade nog te herstellen en werd hij tiende. Red Bull-adviseur Helmut Marko waarschuwde na de race al: "Dit is een ongelooflijke tegenslag voor ons. We werken nu drie races op rij af, inclusief de race in Monaco. Het is niet bepaald vergeeflijk als je daar een fout maakt. De situatie met reserveonderdelen is nu echt kritiek geworden."

Budgetcap

Red Bull heeft niet bekendgemaakt hoeveel schade ze hebben opgelopen. Maar één ding is duidelijk: het was geen goedkope klap. Aangezien de teams moeten werken met de budgetcap, heeft zo'n zware crash grote gevolgen. Red Bull introduceerde nieuwe updates in Imola, en hier moeten ze dus nieuwe delen van gaan produceren. Daarnaast moeten ze ook extra reserveonderdelen gaan produceren, wat ook extra budget kost.

Oudere specificaties

Voor de toekomst heeft dit ook gevolgen. Zware crashes zorgen ervoor dat er later in het seizoen geen nieuwe updates kunnen worden geïntroduceerd. Daarnaast hebben ze van de huidige updates niet genoeg onderdelen, waardoor de kans bestaat dat één van de twee coureurs met een oudere specificatie moet rijden.

Red Bull zal dus gevolgen gaan ondervinden van de crash. Ze willen niet de budgetcap overschrijden, want dat kan voor extra straffen gaan zorgen.