Charles Leclerc steunt Max Verstappen: "Een fucking grap!"

Charles Leclerc keerde afgelopen weekend zwaar gefrustreerd huiswaarts na de race in Imola. Hij baalde van zijn duel met Alexander Albon en van het feit dat hij zijn plekje moest teruggeven. Leclerc sluit zich nu aan bij de mening van Max Verstappen.

De Monegask vocht in de slotfase van de Grand Prix van Emilia-Romagna met Williams-coureur Albon. De Thaise coureur moest door het grind, en bij Ferrari waren ze niet helemaal zeker van hun zaak. Leclerc moest zijn positie teruggeven, en voorkwam daarmee dat de stewards een straf uitdeelden. Maar na afloop vroeg hij zich af wat er aan de hand was, hij vond het namelijk geen straf waard.

Over de boordradio reageerde Leclerc tijdens de race nogal fel: "Is dit nu wat racen is? Als hij er niet langs kan, moet ik hem er dan langs laten? Dit is een fucking grap! Wat hem ik verkeerd gedaan?"

Mening van Verstappen

Na de race sprak hij zich bij de internationale media uit over het moment. De Ferrari-coureur deelde daar de mening van Max Verstappen, die vindt dat er meer moet worden geracet. "Dat is waar. We hebben allemaal de regels in ons hoofd en we proberen er altijd mee te spelen, wat ik nu ook heb gedaan."

"Soms is een centimeter binnen de regels genoeg om er binnen of er buiten te vallen. Het is als je 250 kilometer per uur rijdt allemaal een beetje lastige te beoordelen."

Eerlijke man

Leclerc is van mening dat hij niet zoveel verkeerd had gedaan in Imola. Zuchtend legt hij het uit: "Ik dacht dat ik het allemaal nét goed had gedaan. Vanaf de buitenkant ziet het er niet mooi uit, omdat er een auto door het grind schoot. Ik ga het moment terugkijken en ik ben altijd heel eerlijk tegen mezelf. Als ik denk dat ik een fout maakte, dan zeg ik dat tegen Alex."