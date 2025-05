Max Verstappen van 'essentieel belang' voor toekomst Red Bull

De toekomst van Max Verstappen is al langer het onderwerp van gesprek. Hij lijkt niet de intentie te hebben om Red Bull te verlaten, maar de geruchten zijn nog niet verdwenen. Volgens Mark Mateschitz is Verstappen essentieel voor het project van Red Bull.

Verstappen is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan het Red Bull-concern. De Limburger pakte al zijn wereldtitels in dienst van Red Bull, en hij is de belangrijkste man binnen het team. Hij staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar in de afgelopen weken ontstonden er veel twijfels.

Essentieel voor Red Bull

Door de tegenvallende resultaten van Red Bull werd Verstappen in verband gebracht met een vertrek. Afgelopen weekend probeerde Verstappen een einde te maken aan de verhalen. Hij gaf wel aan dat de komende races belangrijk zijn voor zijn toekomst. Hij schreef de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam, en Red Bull leek ook steeds beter voor de dag te komen.

Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz hoopt in ieder geval dat Verstappen blijft. Na het overlijden van zijn vader Dietrich Mateschitz kreeg hij de aandelen in handen. In gesprek met het Duitse Bild krijgt hij de vraag of hij Verstappen graag langer bij het team wil hebben. Lachend geeft hij antwoord: "Natuurlijk weten we al lang dat we hem moeten behouden. Max is essentieel voor het concept van Red Bull."

Vriendelijk advies

Mateschitz is aandeelhouder van het Red Bull-concern, maar hij heeft geen zeggenschap over de contracten bij het raceteam. De Oostenrijker benadrukt dit dan ook, maar hij geeft met een knipoog wel aan hoe hij in de wedstrijd staat: "Ik help met vriendelijk advies!"

Verstappen staat na zijn zege in Imola op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 124 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl kampioenschapsleider Oscar Piastri op een totaal van 146 punten staat.