'Yuki Tsunoda moet zich zorgen maken over Red Bull-toekomst'

Yuki Tsunoda hoopt ook volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull te zijn. Volgens Jacques Villeneuve moet Tsunoda zich zorgen gaan maken, want hij ziet Isack Hadjar steeds beter voor de dag komen bij Racing Bulls.

Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. In de afgelopen races heeft hij een aantal goede dingen laten zien, al crashte hij wel hard in de kwalificatie in Imola. Hij startte vanuit de pitlane, maar wist zich naar voren te werken. Hij kwam als tiende over de streep, en daarmee scoorde hij een puntje. Racing Bulls-jongeling kwam vlak voor hem over de streep.

De druk van Hadjar

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve looft bij Sky Sports de jonge Hadjar: "Melbourne had psychologisch heel erg zwaar voor hem kunnen worden, maar hij hield zijn rug recht en ging gewoon door. Hij had er de volgende race niet zoveel last van. Hij lijkt goed te liggen in het team, hij snapt de auto, het lukt hem om die auto in een window te krijgen waar hij goed kan rijden."

"Hij lijkt het haast beter te doen dan de auto toestaat. Hij weet de juiste afstelling te vinden, waardoor het comfortabeler is voor hem. Als ik Yuki Tsunoda was, dan zou ik me nu zorgen maken."

De problemen voor Tsunoda

Helmut Marko is groot fan van Hadjar, en volgens Villeneuve wordt het dan ook heel spannend voor Tsunoda: "Vergeet niet dat Yuki daar alleen maar zit vanwege Honda. Ze zetten hem vorig jaar niet in het hoofdteam, omdat ze hem eigen niet wilden. Maar ze hadden nu geen keus, omdat Liam Lawson niet goed genoeg was. Ze waren ook bang dat Hadjar nog te jong was. Nu bewijst hij echter wel dat hij er misschien wel klaar voor is."