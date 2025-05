Toto Wolff ziet kansen voor Mercedes in Monaco

Het team van Mercedes gaat aankomend weekend in Monaco op jacht naar nieuwe successen. Teambaas Toto Wolff weet dat het een lastige Grand Prix gaat worden, maar hij wil vooral sportieve revanche nemen na de tegenvallende prestatie in Imola afgelopen weekend.

Mercedes reisde met een goed gevoel af naar Imola. Op het Italiaanse circuit wilden ze scoren, maar ze beleefden hun slechtste weekend van het seizoen. Thuisrijder Andrea Kimi Antonelli viel uit en George Russell kwam als zevende over de streep. Hiermee finishte hij voor het eerst in maanden buiten de top vijf, en hij was na afloop zwaar gefrustreerd.

Teleurstellingen in Imola

Mercedes-teambaas Toto Wolff was afwezig in Imola. In Monaco zit hij wel weer aan de pitmuur, en in de preview van Mercedes kijkt hij eerst kort terug: "Na een zware race in Italië, hebben we direct de kans om terug te slaan in Monaco. We gaan hard, snel en efficiënt werken om onze problemen uit Imola te begrijpen."

"Het is belangrijk dat we dat gaan uitvinden, zodat we kunnen voorkomen dat er iets soortgelijks gaat gebeuren in de toekomst."

Andere uitdaging

Wolff weet dat er in Monaco veel kan gebeuren. De Oostenrijker wil niet te vroeg juichen: "We weten dat Monaco een volledig andere uitdaging vormt. De kwalificatie is daar zeer belangrijk, en dat is dit jaar ook onze kracht gebleken. Dat geeft ons vertrouwen, maar het betekent niets als we het werk op de baan niet kunnen leveren."

Kansen in de kwalificatie

Wolff weet dat er amper inhaalmogelijkheden waren, dus ze moeten direct goed presteren: "We hebben gezien hoe competitief de zaterdagen dit jaar zijn, en dat wordt alleen maar intenser in Monaco. We moeten ons doen om onszelf de kans te geven om een goed resultaat te scoren op zondag."

"De verplichte tweestopper in de Grand Prix zorgt voor een extra dimensie. We hebben zin in die uitdaging en we kijken ernaar uit om weer de baan op te gaan."