Ferrari presenteert speciale look voor Monaco

Charles Leclerc leeft toe naar een speciaal weekend. De Ferrari-coureur rijdt in Monaco immers zijn thuisrace, en zijn team pakt weer uit. Hij zal zich dit weekend niet in het Ferrari-rood in zijn auto gaan zitten.

Leclerc is de enige coureur die de Grand Prix van Monaco écht zijn thuisrace mag noemen. Hij is geboren en getogen in Monaco, en voor hem is het dus echt een ritje door zijn thuishaven. Jarenlang leek er een soort vloek te heersen op Leclerc en Monaco, maar vorig jaar wist hij zijn thuisrace op een prachtige wijze op zijn naam te schrijven.

De kleuren van Monaco

Ferrari zal er alles aan doen om voor iets moois te gaan zorgen. Leclerc zal gaan rijden in een speciaal racepak, zo deelt de Italiaanse renstal op sociale media. Ferrari presenteerde een volledig wit racepak met blauwe details. Het wit lijkt een verwijzing te zijn naar de witte kleur uit de vlag van Monaco, maar het blauw is nog iets opvallender. Dit kan mogelijk een verwijzing zijn naar de zee.

Eerdere actie in Miami

Voor Leclerc is het niet de eerste keer dat hij gaat rijden in een speciaal racepak in zijn eigen Monaco. De Ferrari-coureur reed eerder ook al in de kleuren van de vlag van zijn thuisland. Enkele weken geleden reed Ferrari ook al rond met een aangepaste look. In Miami koos het team voor een blauwwitte kleurstelling op het gebied van de teamkleding. De racepakken van Miami tonen veel gelijkenissen met het racepak van Leclerc in Monaco. Ook dat pak was wit, met blauwe details. Dit keer is het pak echter volledig wit.

Het is niet duidelijk of Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton ook met dit pak gaat rijden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kent Monaco ook als zijn broekzak, maar voor het is het een iets minder bijzondere race. In het verleden gaf Ferrari alleen Leclerc een speciaal pak in Monaco.