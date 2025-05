McLaren slaat terug na beschuldigingen van illegale trucjes

Het team van McLaren speelt dit jaar een hoofdrol in de Formule 1. De Britse renstal is enorm succesvol, maar er wordt ook gekeken naar hun veel besproken trucjes. Andrea Stella maakt zich er niet zoveel zorgen over, en hij heeft vertrouwen in zijn team.

McLaren is sterk aan het seizoen begonnen. Ze hebben vijf van de eerste zeven races gewonnen, en ze voeren beide kampioenschappen aan. De concurrentie kijkt met de nodige interesse naar McLaren, want ze lijken een aantal trucjes te hebben gevonden. Zo lijkt McLaren een slimme truc met de achterremmen te hebben gedacht, waardoor ze minder last hebben van oververhitting.

Vlak voor de race in Imola werd er op dit gebied wel een nieuwe technische richtlijn ingevoerd door de FIA, maar McLaren zweert dat ze er geen last van hebben. In Imola gebeurde er vlak voor de race wel iets opvallends, want ze haalden op de grid de achterbanden niet van de auto's.

Foto's maken

Na afloop van de race werd teambaas Andrea Stella hiernaar gevraagd door de internationale media: "Ik denk dat onze concurrenten al genoeg foto's hebben gemaakt van onze remmen. Net zoals wij ook al foto's hebben van onze concurrenten. Dit is natuurlijk wel interessant, omdat je al die fotografen hebt die veel informatie geven. De FIA beschikt ook over alle informatie."

Trots op de eigen mensen

Stella is dan ook van mening dat mensen hier geen gekke dingen achter moeten zoeken. De Italiaanse teambaas grijnst: "Zoals ik eerder al tijdens de persconferentie zei, maak ik altijd van de gelegenheid gebruik om mijn lof uit te spreken voor het goede werk dat vanuit technisch oogpunt is verricht bij McLaren. We gaan gewoon uit van ons eigen mantra, en die is ook fundamenteel."

In Imola werden ze wel voor het eerst echt verslagen op de baan. Max Verstappen schreef de race op zijn naam, en hield de McLarens achter zich.

