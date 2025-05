'FIA besluit dat McLaren wagens moeten aanpassen'

Max Verstappen schreef de Grand Prix van Emilia-Romagna afgelopen weekend op knappe wijze op zijn naam. Hij was sneller dan de McLarens, en dat was voor veel mensen een verrassing. Het lijkt erop dat de FIA vlak voor de race in Imola een nieuwe technical directive heeft rondgestuurd, maar McLaren ontkent dat dit invloed had op hun prestaties.

Het team van McLaren was dit jaar oppermachtig in de Formule 1. In de eerste zes races van het seizoen werden ze alleen in Japan verslagen door Verstappen, maar verder waren ze oppermachtig. In Imola was hun achterstand op Verstappen groot, en dat was opvallend. Veel mensen vroegen zich af wat er aan de hand was.

Nieuwe technische richtlijn

Nu lijkt het erop dat er een mogelijk antwoord is gekomen op die vraag. Volgens De Telegraaf heeft de FIA op 12 mei, de maandag voor de race, een nieuwe technical directive naar de teams gestuurd. Deze is van kracht sinds de eerste Europese race van het seizoen. Wat er precies in staat is niet duidelijk, maar volgens De Telegraaf gaat het om het design van het wheel bodywork en het omgaan met de banden.

Heeft McLaren iets aangepast?

Deze twee punten zorgen direct voor speculatie over het team van McLaren. De Britse renstal leek op dit gebied een flinke voorsprong te hebben op de rest van het veld, en bij de concurrentie bestond er veel twijfel. McLaren ontkent echter dat ze iets hebben moeten aanpassen. Volgens De Telegraaf wijzen ze bij het team naar de opmars van Red Bull. Daarnaast wordt er bij de FIA ook aangenomen dat McLaren niets heeft aangepast.

Nieuwe regels in Spanje

De vraag is dus of deze nieuwe technische richtlijn iets te maken heeft met de kleine terugval van McLaren. Het kan immers ook zo zijn dat Red Bull simpelweg stappen heeft gezet. Over anderhalve week volgt er nog een regelwijziging, aangezien er vanaf de Grand Prix van Spanje strenger zal worden gekeken naar mogelijk doorbuigende voorvleugels.