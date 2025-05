Helmut Marko zet McLaren onder druk en verklapt Red Bull-tactiek

Max Verstappen schreef afgelopen weekend in Imola zijn tweede Grand Prix van het jaar op zijn naam. Hij was veel sneller dan de McLarens, en dat was een grote verrassing. Helmut Marko stelt dat Red Bull nu weet wat ze te doen staat.

Red Bull is dit jaar niet langer de prooi, maar de jager. Ze jagen op McLaren dat in de meeste races het snelste team was. In Imola had iedereen de verwachting dat McLaren zou gaan heersen, maar Verstappen greep de leiding na een geweldige actie in de eerste bocht. Hij gaf de koppositie daarna niet meer uit handen en reed onbedreigd naar de zege.

Het was een grote verrassing, en in theorie kan Verstappen in Monaco de leiding in het wereldkampioenschap overnemen van Oscar Piastri.

Red Bull moet doorwerken

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet precies wat zijn team moet gaan doen. Hij is duidelijk in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "Dat we weekend na weekend absoluut perfect moeten presteren. Anders hebben we tegen dit McLaren simpelweg geen kans. Maar ik denk dat we in 2012 al meer dan 40 punten achterstonden en dat hebben we na de zomerstop ingehaald."

De updates werken

Verstappen heeft het verschil met Piastri al aardig goedgemaakt, en Marko klinkt dan ook hoopvol. Hij wijst onder meer naar de updates: "Over die 32 punten die Max voor dit weekend achterstond maakten we ons niet echt zorgen. We wisten dat wat er net op de auto was gezet qua techniek goed moest zijn. En gelukkig brachten de updates na een jaar eindelijk de vooruitgang die we echt nodig hadden."

Piastri staat nu op 146 WK-punten. Achter hem staat zijn teamgenoot Lando Norris op de tweede plaats met 133 punten. Verstappen staat niet zover achter op het McLaren-duo, en hij staat nu op een puntentotaal van 124.