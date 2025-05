Emotionele Doohan deelt statement na dagen vol haatreacties

Jack Doohan heeft fel gereageerd op de haat die hij en zijn familie in de afgelopen dagen hebben ontvangen. De Australiër roept op om te stoppen met het delen van neppe screenshots en stelt dat dit te ver is gegaan.

Doohan begon dit seizoen als de tweede coureur van het team van Alpine. Na teleurstellende resultaten werd hij na de Grand Prix van Miami vervangen door Franco Colapinto. Doohan bleef wel aan, en is nu de reservecoureur van het team. In die hoedanigheid was hij afgelopen weekend dan ook aanwezig in Imola. Colapinto crashte daar in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

Op sociale media ging daarna een foto rond van de gecrashte Colapinto, met daarbij de tekst 'heel indrukwekkend'. Het leek net alsof dit was gedeeld door Doohans vader Mick. Al snel werd duidelijk dat dit niet afkomstig was van de Instagram van Mick Doohan. Het ging om een nepfoto die in elkaar was gezet door een account op sociale media dat neppe quotes en verhalen deelt. Het is bedoeld als een parodie, maar fans van Colapinto namen het serieus.

Neppe foto's

Doohan is woest, en de Alpine-coureur reageerde op sociale media. Op zijn Instagram Stories deelde hij de screenshots: "Zoals je overduidelijk kan zien, is het verhaal dat rond gaat nep. Het was in elkaar gezet door Argentijnse fans om mij en mijn familie in een negatief daglicht te zetten. Ze hebben de originele post bewerkt, waardoor het net lijkt alsof mijn vader dat heeft gepost. Dat is niet waar."

"Stop alsjeblieft met het aanvallen van mijn familie. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou moeten vragen."

Argentijnse fans zorgen voor onrust

Doohan kwam even later met een kleine correcte: "De bron is niet Argentijns. Maar meerdere Argentijnse media hebben bericht over de neppe foto, en dat heeft voor online haat richting mijn familie gezorgd."

De Australische coureur deelde ook nog een screenshot van de originele post op X. Hij stelt dat dit soort grapjes voor veel schade kunnen zorgen, het X-account waarop de foto verscheen heeft de post verwijderd en sorry gezegd. Eerder deze week ontstond er ook al een rel, nadat Argentijnse fans van Colapinto racistische opmerkingen maakten richting Yuki Tsunoda.