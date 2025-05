Felle kritiek voor 'zwak' McLaren: "Ze zijn bang!"

Het team van McLaren werd afgelopen weekend in Imola verslagen door Max Verstappen. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri mochten in de slotfase zelfs met elkaar vechten. Jacques Villeneuve begrijpt niets van de tactiek van McLaren, en hij haalt hard uit.

McLaren werd gezien als de grote favoriet voor de zege in Imola. Piastri begon de race op de pole position, maar hij werd bij de start afgebluft door Verstappen. De Nederlander sloeg een groot gat, en bij McLaren moesten ze een plannetje bedenken. Dit leek echter niet te lukken, en in de slotfase werd kampioenschapsleider Piastri door zijn teamgenoot Norris ingehaald. Ze mochten vechten, maar Verstappen kon hierdoor dichter in de buurt komen van Piastri in de titelstrijd.

Zwakte

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve snapt er helemaal niets van. Hij vindt McLaren zwak, zo legde hij uit bij Sky Sports: "Ze laten in principe een zwakte zien. Ze laten niet de kracht zien die Red Bull altijd laat zien, elk jaar weer. Het is alsof ze bang zijn om agressief te zijn in een poging om de titel te winnen."

"Ze zijn bang om tegen Piastri in te gaan, en dat is echt heel erg vreemd."

Waarom koos McLaren voor Piastri?

Villeneuve stelt dat het vreemd is dat ze Piastri blijven steunen. Hij wijst naar de start van de race: "Piastri verpestte de eerste bocht. Hij zat te slapen en werd verrast. Hij had nooit als tweede uit die bocht mogen komen. En toen had hij het tempo niet, wat vreemd was. Norris had meer tempo. Bij de herstart wisten ze dat het een kwestie van tijd was voordat Norris Piastri zou inhalen met het bandenverschil."

"Dus waarom zou je Norris drie rondjes laten verliezen in plaats van hem een kans te geven om achter Verstappen aan te gaan? Je wil niet dat Verstappen wint, want dat betekent meer punten voor hem in het wereldkampioenschap."