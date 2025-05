Max Verstappen stond afgelopen weekend in Imola om meerdere redenen in de schijnwerpers. Het ging niet alleen om zijn zege, maar ook om zijn spectaculaire test op de Nürburgring Nordschleife van een week eerder. Er gingen veel verhalen rond over die test, maar zijn team geeft nu duidelijkheid.

Eén week voor het raceweekend in Imola werd Verstappen op de baan gespot in Duitsland. Samen met zijn simracemaatje Chris Lulham kwam hij daar in actie tijdens een NLS-testdag op de iconische en gevaarlijke Nordschleife. Om zo min mogelijk aandacht te genereren reed Verstappen rond onder de schuilnaam 'Franz Hermann'. Al snel hadden veel mensen echter door dat het Verstappen was dit achter het stuur zat van de Ferrari 296 GT3.

Twijfels

Vlak na de test van Verstappen gingen er veel verhalen rond over zijn GT3-avontuur. Volgens veel mensen zou Verstappen zelfs een ronderecord hebben gevestigd. Andere coureurs deelden hun twijfel over de test van Verstappen. GT-coureur Maro Engel twijfelde aan de specificaties van de auto, maar Verstappen zelf reageerde fel op dat bericht.

Wat was de rondetijd?

Het Duitse medium Motorsport-Total deed navraag bij Emil Frey Racing, het team dat de wagen van Verstappen beheert. Volgens het team reden Verstappen en Lulham tijdens de testdag 31 rondjes over de Nürburgring Nordschleife, en zat de Nederlander tijdens bijna de helft van die rondjes achter het stuur.

De vraag is dan wat er klopt van de verhalen over het ronderecord van Verstappen. Na de eerdere bevestiging van Verstappen, laat ook Emil Frey Racing weten dat hij heel snel ging. In zijn zesde rondje op de Groene Hel zou Verstappen een ronde van 7:48.999 hebben genoteerd, ruim een halve seconde onder het officiële baanrecord.

Hoe was de auto afgesteld?

Bij Emil Frey Racing waren ze enorm onder de indruk. Technisch directeur en operationeel manager Jürg Flach liet aan Motorsport-Total weten dat Verstappen in de ochtendsessie al een 'ongelooflijke' tijd had neergezet. In de middagsessie was hij iets langzamer, al had dat volgens Flach mogelijk te maken met het verkeer.

Hij bevestigde ook dat Verstappen reed met de specificaties voor een NLS-weekend, waarmee hij dus een einde maakte aan de twijfel van Engel.