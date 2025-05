Christian Horner lacht en wijst groot conflict binnen McLaren aan

Max Verstappen versloeg afgelopen weekend de McLarens in Imola. De Nederlander reed een sterke race, en hield zijn titelkansen in leven. Red Bull-teambaas Christian Horner is trots, en wijst naar een grote uitdaging waar McLaren mee kampt.

Niemand had verwacht dat Verstappen in staat zou zijn om de McLarens te verslaan om het circuit van Imola. Hij kende een sterke start, greep de leiding en reed vervolgens vrij simpel weg bij zijn concurrenten. Bij McLaren moesten ze het doen met de tweede en derde plaats. Lando Norris en Oscar Piastri vochten in de slotfase een klein duel uit om de positie.

Vechten om de titel

Red Bull-teambaas Christian Horner zag dat McLaren het wat lastiger had. Hij sprak zich uit bij de internationale media: "De Virtual Safety Car kwam, waardoor de pitstop van Max vrij eenvoudig was en toen ging Oscar volgens zijn strategie weer naar binnen."

"Tegen de tijd dat Oscar weer een pitstop maakte, had hij zijn harde banden al opgebruikt. En toen kwam die laatste Safety Car de baan op, met Max die pitte én Lando die een stop maakte en weer achter Oscar de baan op kwam. Je hebt daar twee coureurs die vechten voor een wereldtitel."

Eigen belang en teambelang

Horner ziet dat hier de schoen begint te wringen bij McLaren. Het wordt een groot probleem voor McLaren, zo legt Horner verder uit: "Op een gegeven moment weegt het eigen belang zwaarder dan teambelang, dat is het conflict. Ze hebben er goed aan gedaan door niet elkaar te raken. Het is prijzenswaardig dat ze mochten racen tegen elkaar, maar je kon zien dat het niet heel veel scheelde tussen hen."

Verstappen staat derde in de strijd om het wereldkampioenschap. Piastri en Norris bezitten de eerste en de tweede plaats, en dat kan dus voor een interessante strijd gaan zorgen in de komende races.