Horner met stomheid geslagen na nederlaag onaantastbare McLarens

Max Verstappen bezorgde Red Bull afgelopen weekend een prachtige zege in Imola. Hij kon de McLarens eenvoudig achter zich houden, en dat zagen weinig mensen aankomen. Ook teambaas Christian Horner was met stomheid geslagen na de zege van zijn Nederlandse topcoureur.

Voorafgaand het weekend wist iedereen het zeker: McLaren ging weer domineren. In de trainingen en de kwalificatie waren de papajakleurige bolides van Oscar Piastri en Lando Norris weer oppermachtig. Verstappen bleef een beetje achter, en er bestonden twijfels over de updates. Na de race waren die twijfels als sneeuw voor de zon verdwenen, en kon Verstappen juichen op het bovenste treetje van het podium.

Gebrek aan performance

Teambaas Christian Horner had dit niet zien aankomen. De Red Bull-man reageerde vol verbazing bij Motorsport.com: "We waren eigenlijk verrast door het gebrek aan performance bij McLaren. Op de vrijdag leken ze erg sterk te zijn in de long runs. Maar op zondag hadden wij de snelheid om echt weg bij ze te rijden en we hadden de bandenslijtage ook beter onder controle dan hen."

"Dat is heel erg bemoedigend en het is het resultaat van alle inspanningen die er achter de schermen zijn geleverd."

Hoe waren de updates?

Ook over de updates van zijn team was Horner te spreken: "We hebben de auto zeker sneller weten te maken en in een beter window gekregen. Zodra de auto niet meer glijdt, valt de temperatuur in de banden een stuk beter te beheersen. Dat was dan ook heel erg bemoedigend."

"Max was op de zaterdag erg positief over de balans en over het feit dat hij meer op de achterkant van de auto kon leunen. En dat vertaalde zich ook in een beter window voor de Grand Prix."

Matige start

Horner zag dat de start nog wel tegenviel, maar dat Verstappen dat in een paar meter goedmaakte: "De start zelf was matig. Vervolgens leek Oscar zich bij het ingaan van de eerste bocht te focussen op Russell. Hij liet een klein gaatje vallen, waar Max vol in dook. Hij is gewoon zó goed in dat soort situaties, hij is heel besluitvaardig."