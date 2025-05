McLaren is gewaarschuwd: Titeldroom van Max Verstappen springlevend

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. Het was een verrassende en een welkome zege. De opluchting was merkbaar, en de vraag is wat dit betekent voor de titelkansen van de regerend wereldkampioen.

Voorafgaand dit seizoen was het doel duidelijk: Verstappen wilde zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken. Na de eerste zes races leek het duidelijk te zijn dat de droom in de ijskast worden geplaatst. McLaren leek beter en vooral sneller te zijn. Daarnaast hadden ze de banden beter onder controle, en leken ze op geen enkele manier last te hebben van oververhitting van de banden.

In aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna leek de tendens duidelijk: Red Bull was kansloos en de druk was hoog. Het was haast een soort cynisme, een zege op Imola leek niet mogelijk te zijn. Een goede kwalificatie was leuk, maar dat bracht Verstappen ook geen successen in Miami.

Trotse vaders

Een paar dagen later stond Verstappen toch te juichen op het podium van het circuit van Imola. Trots stond het personeel van Red Bull te klappen onder het podium. Teambaas Christian Horner, teamadviseur Helmut Marko en Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz klapten hun handen stuk onder het podium. Als trotse vaders keken ze om hoog, en deze zege smaakte overduidelijk naar meer.

Updates functioneerden

Na afloop riep Marko namelijk dat de updates naar wens functioneren. Voor dit weekend had Red Bull een paar nieuwe onderdelen meegenomen, en die deden wat ze hadden gehoopt. Het klinkt logisch, maar in het afgelopen jaar was dit juist een pijnpunt bij Red Bull. De updates maakten de auto niet beter, maar nu wél. Het geeft Red Bull en Verstappen hoop, en zonder dat ze het zeiden werd er weer gedacht aan de titel.

Verstappen is immers nog lang niet kansloos voor de titel. Oscar Piastri voert het wereldkampioenschap aan met 146 WK-punten, en Verstappen staat op de derde plaats met 124 punten. Het verschil bedraagt dus 'slechts' 22 puntjes.

Voor Verstappen was het dubbel feest. Niet alleen hij won, ook zijn favoriete voetbalclub PSV won. De Eindhovense voetbalclub kroonde zich op zondag tot landskampioen na een bloedstollende slotfase van het seizoen waarin hun directe tegenstander volledig door de mand viel.

Voor Verstappen kan PSV een soort inspiratiebron vormen. Weinig mensen geven hem nu een kans op de titel, terwijl de McLarens nog altijd als de favorieten worden gezien. Net als PSV kan Verstappen vanuit de underdogrol gaan toeslaan, als is het seizoen nu nog natuurlijk heel erg lang.

Maar de vraag is of de tegenstanders van Verstappen gaat struikelen, zoals het geval was bij PSV. In Imola werd wel voor het eerst duidelijk dat McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook elkaars rivalen zijn. Norris nam de tweede plaats van Piastri over in de race, terwijl de Australiër de punten toch iets meer nodig lijkt te hebben.

Komende races

Voor Verstappen kunnen de komende twee races van de triple header in ieder geval gunstig uitpakken. Verstappen stelde dat Monaco lastig voor hem kan worden, maar een pole position kan hem daar veel schenken. Dit jaar pakte hij al vaker de pole na een lastige vrijdag, maar kon hij dat niet omzetten in de zege. In Monaco kan dat wel, want inhalen is daar vrijwel onmogelijk.

Het weekend daarna volgt de Grand Prix van Spanje in Barcelona. Dit wordt een sleutelweekend, want hier gaan de nieuwe technische richtlijnen voor de voorvleugels gelden. Dit kan ingrijpend zijn, want McLaren is het team dat flexende vleugels heeft.

Toekomstmuziek

Voorlopig is het echter toekomstmuziek, maar Verstappens toertocht in Emilia-Romagna gaf de burger wel moed. De titel blijft lastig, maar is nog niet uit zicht. En zoals PSV Verstappen leerde, het pakken van punten en niet kijken naar de tegenstanders kan voor goud zorgen.