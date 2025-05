Marko glundert na machtige zege Verstappen: "De Red Bull-manier"

De zege van Max Verstappen in Emilia-Romagna zorgen voor een goed gevoel bij Helmut Marko. Hij is trots op Verstappen, en stelt dat de regerend wereldkampioen op de 'Red Bull-manier' heeft gewonnen op het circuit van Imola.

Verstappen begon de Grand Prix op de tweede plaats. Hij leek minder goed weg te komen dan polesitter Oscar Piastri en George Russell, maar bij het ingaan van de eerste bocht had Verstappen toch de koppositie gepakt. Door een late remactie greep hij de leiding, en die gaf hij niet meer uit handen. Een Virtual Safety Car, een normale Safety Car en de druk van McLaren konden hem niet tegenhouden.

Matige vrijdag

De zege van Verstappen was een verrassing, want op vrijdag zag alles er nog slecht uit voor Red Bull. Trots legt teamadviseur Helmut Marko de situatie uit bij De Telegraaf: "Ik denk dat we dit keer wel een excuus hadden voor de matige vrijdag. We brachten meerdere, nieuwe onderdelen mee en dan is het niet makkelijk om direct de juiste afstelling te vinden."

Beter dan McLaren

Marko zag dat Red Bull en Verstappen kleine stapjes wisten te zetten: "Op zaterdag ging het beter en op zondag was de auto ook snel én goed op de banden. Ik denk zelfs beter dan McLaren. Het is de eerste keer sinds een jaar dat de updates een positief effect hebben op de auto. Dat die meer snelheid kreeg en voorspelbaarder werd. Ik ben blij en we gaan met veel vertrouwen naar Monaco komende week."

De Red Bull-manier

Marko was verder ook onder de indruk van Verstappen: "Hoe hij Piastri verschalkte in die eerste bocht, echt ongelooflijk. En ik vond het nog indrukwekkender hoe hij in de slotfase bij de herstart na de Safety Car wegreed en gewoon verdween."

Marko erkent dat Red Bull er nog lang niet is. Toch lijkt het erop dat hard werken en met de ellebogen naar buiten rijden altijd voor succes kan zorgen: "Dit was de Red Bull-manier. En Verstappen was op zijn best."