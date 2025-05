Max Verstappen juicht na landstitel PSV: "Heeft Giedo zijn tissues al gepakt?"

Voor Max Verstappen is het vandaag dubbel feest. De Nederlander won zelf de Grand Prix in Imola, en zijn favoriete voetbalclub PSV werd landskampioen. Het zorgt voor een grote glimlach bij Verstappen, die het niet kan laten om een klein sneertje uit te delen aan analist Giedo van der Garde.

Verstappen focuste zich vandaag volledig op zijn race in Imola. Hij kende een geweldige start, en zijn zege kwam op geen enkel moment in gevaar. Na afloop zocht hij snel naar een telefoon, want het was ook belangrijk om te weten of zijn club PSV landskampioen was geworden. De Eindhovense club pakte de titel, en dat zorgde voor een extra hoeveelheid vreugde bij Verstappen.

Veel bier

Grappend reageerde hij bij de camera van Viaplay op het succes van zijn favoriete voetbalclub: "Ik denk dat het daar nu wel feest is! Er zal wel veel bier doorheen gaan!" Verstappen zelf kan een biertje nog niet aan de mond zetten, want hij moet volgende week weer aan de bak in de Grand Prix van Monaco.

Eerder had Verstappen in zijn interview bij Viaplay al gereageerd op het kampioenschap van zijn favoriete club. "PSV wint, ook helemaal top! Een paar weken geleden had niemand dat zien aankomen, maar na de laatste resultaten weer wel!"

Grappen met Van der Garde

Verstappen kon het daarna niet laten om even een grapje te maken met analist Giedo van der Garde. Wetende dat Van der Garde meeluisterde naar zijn interview, wees Verstappen naar de favoriete club van de analist die de titelstrijd verloor: "Heeft Giedo zijn tissues al gepakt? Dit hoort er ook bij, dat is ook topsport!"

Verstappen liep door zijn zege een beetje in op Oscar Piastri in het wereldkampioenschap. Zijn eigen kansen op een nieuwe wereldtitel zijn dan ook nog lang niet uit zicht verdwenen.