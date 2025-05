Strijdbare Max Verstappen aast op de zege in Imola

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar zijn tweede zege van het seizoen. Op het circuit van Imola kan er veel gaan gebeuren, en Verstappen heeft er heel erg veel zin in. Hij wil ook gaan genieten van het circuit.

Verstappen kwalificeerde zich gisteren op de tweede plaats voor de Grand Prix van vandaag. Hij was net iets langzamer dan Oscar Piastri, en hij weet dat het lastig gaat worden om zijn Australische rivaal te verschalken. Dat betekent echter niet dat Verstappen nu al met de witte vlag gaat zwaaien. Hij is vlak voor de start van de Grand Prix nog heel erg kalm.

Dol op Imola

Tijdens de build-up werd duidelijk dat Verstappen heel erg veel zin heeft in de race. De Nederlander reageerde enthousiast toen hij op de dieplader werd gevraagd naar het circuit. Al zwaaiend naar de fans gaf hij antwoord: 'Ik ben dol op Imola. Het is één van mijn favoriete circuits. Er is hier altijd heel veel emotie, en de omgeving is hier ook fantastisch.

Alles geven

Verstappen gaat zo in deze mooie omgeving op jacht naar successen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen zal hard moeten gaan werken om te kunnen winnen. Hij is daar nogal duidelijk over: "Of ik full send ga? We gaan ons best doen om een goede start te hebben. Het wordt in ieder geval een lange race waarin van alles kan gaan gebeuren. Dat speelt ook bij het bandenmanagement. We zullen eens gaan kijken wat wij kunnen gaan doen."

Verstappen deelt de eerste startrij met McLaren-coureur Piastri. De Australiër wordt gezien als de favoriet voor de zege. De McLaren is ook dit weekend weer de sterkste auto, en bij de Britse renstal hebben ze de banden het beste onder controle. Maar zoals Verstappen al zei, er kan heel erg veel gaan gebeuren in deze Grand Prix.