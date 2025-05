Verstappen schrok zich kapot na rampzalige crash Tsunoda

Yuki Tsunoda liet zijn team Red Bull Racing gisteren schrikken tijdens de kwalificatie. De Japanner crashte zeer hard in Q1, en ook Max Verstappen geeft toe dat hij niet wist wat hij zag. Hij was blij dat zijn teamgenoot in orde was.

Tsunoda verloor aan het begin van Q1 de macht over het stuur. De Japanner knalde door de grindbak en hij raakte op volle waard de bandenstapel. Hij maakte een paar salto's, en kwam goed weg door te landen op zijn wielen. Hierdoor kon Tsunoda makkelijk uitstappen, en hij leek nergens last van te hebben. Hij was vooral teleurgesteld, maar fysiek was hij in orde.

Enorme impact

Max Verstappen werd na afloop van de kwalificatie gevraagd naar de crash van zijn teamgenoot. Hij sprak zich uit bij de internationale media: "Ik vroeg natuurlijk eerst of hij in orde was. En toen hoorde ik dat dat het geval was. Maar toen zag ik de herhaling, en dacht ik: 'Jezus, is hij echt in orde?' Het was een grote impact, ook met heel erg veel schade. Maar goed, het allerbelangrijkste is dat Yuki in orde is. Ik zie hem straks waarschijnlijk weer!"

Ook Russell is opgelucht

George Russell zat naast Verstappen tijdens het persmoment. Ook de Britse Mercedes-coureur was blij dat het goed was afgelopen met zijn Japanse concullega: "Het was echt geweldig om te zien dat hij gewoon in orde was. Zo'n crash laat zien hoe indrukwekkend deze auto's in dit soort situaties zijn. Maar ik denk dat dat voor ons allemaal geldt dat als je de helm op zet en het vizier naar beneden gaat, dat je dan aan de slag moet gaan en dat je dit soort dingen gewoon uit je hoofd moet zetten."

Tsunoda mag van de FIA gewoon deelnemen aan de Grand Prix. Hij zal wel vanuit het achterveld aan de race moeten beginnen.