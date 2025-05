Lewis Hamilton wankelt: "Ik ben er kapot van"

Het team van Ferrari kende een rampzalige kwalificatie in Imola. Charles Leclerc en Lewis Hamilton vielen allebei af in Q2, en ze staan voor een monsterklus voor vandaag. Hamilton is zwaar teleurgesteld, en hij weet het even niet meer.

Voor het eerst werkte Hamilton een kwalificatie af in het scharlakenrood in Italië. De Tifosi op de tribunes juichten hard, maar het mocht niet baten. Hamilton en Leclerc kregen hun bolides niet aan de praat, en ze kwamen niet verder dan de elfde en de twaalfde tijd. Het was een reusachtige teleurstelling voor het team dat zo snel mogelijk weer wil meestrijden met de topteams.

Zware tik

Hamilton wist het na afloop eventjes niet meer. Vol teleurstelling sprak de zevenvoudig wereldkampioen zich uit bij Sky Sports: "Dit is een zware. Ik voel me enorm teleurgesteld en ik ben er kapot van dat we er niet doorheen zijn gekomen."

"Ik had echt het gevoel dat we een aantal positieve stappen hadden gezet tijdens het weekend. De auto voelde echt veel beter, de remmen waren ook beter en de balans voelde echt heel erg fijn aan."

Hamilton had het gevoel dat er eigenlijk veel meer in had gezeten dan de twaalfde tijd, want de Ferrari was volgens hem niet per se heel slecht.

Worstelen met de banden

Balend gaat de zevenvoudig wereldkampioen verder met zijn verhaal. Hij wil zo graag meer bereiken bij Ferrari: "In Q2 voelde de eerste run best wel aardig aan, en toen kozen we voor nieuwe banden, maar om één of andere reden kon ik geen grip meer vinden en kon ik niet sneller gaan dan eerst."

"Je zag het bij de andere coureurs, ze kregen hun banden overduidelijk onder controle. Het is zeker iets waar we naar moeten kijken."

Voor Hamilton was het weer een nieuwe tegenvaller. Zijn tijd bij Ferrari gaat nog niet zoals gewenst, en hij staat op de zevende plaats in het wereldkampioenschap.