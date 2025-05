Max Verstappen grapt na kwalificatie: Kan ChatGPT Red Bull uit de brand helpen?

Max Verstappen kon tot zijn eigen verbazing de strijd aangaan met de McLarens in de kwalificatie in Imola. Hij noteerde de tweede tijd, en was nipt langzamer dan Oscar Piastri. Red Bull heeft de nodige problemen, en Verstappen grapt dat kunstmatige intelligentie misschien een oplossing kan zijn voor de problemen.

Verstappen kwam in de kwalificatie net te kort ten opzichte van de tijd van Piastri. De Nederlander keek wel met een goed gevoel terug op zijn sessie, want één dag eerder had hij nog aangegeven dat McLaren onverslaanbaar was. Toch zag het er allemaal beter uit na de kwalificatie, al heeft McLaren de banden nog steeds veel beter onder controle dan de rest van het veld.

Wie is de favoriet?

Verstappen ziet zichzelf in ieder geval niet als de favoriet voor de zege, zo stelt hij bij de internationale media: "Oscar staat vooraan, Lando zit vlak achter me. Zij zijn de favorieten, zonder twijfel. Ik heb dit jaar al een paar keren op pole gestaan, maar dat hielp niet altijd in de race. Daar moeten we ze pakken."

Verstappen stelt echter ook dat hij niet gaat opgegeven: "Als je genoeg snelheid hebt, dan kun je inhalen. Zelfs in Imola. We moeten gewoon een goede start hebben en dan kijken hoe de auto op lange termijn presteert. Gisteren was het niet heel overtuigend. Misschien werkt het beter met onze nieuwe set-up."

Kunstmatige Intelligentie

Toch weet Verstappen ook wel dat McLaren het te kloppen team is: "Ze doen daar gewoon iets heel erg slims. Ik weet niet precies wat ze doen, anders hadden we dat allang gekopieerd."

Met een grote grijns sluit Verstappen zijn verhaal af: "We praten er intern heel erg veel over. En ik moet zeggen: AI is ook behoorlijk nuttig! Ik gebruik het zelf ook, je kunt er heel erg veel mee analyseren!"