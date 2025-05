Max Verstappen onthult wat Red Bull gaat doen met het geheim van McLaren

Max Verstappen kende een positieve kwalificatie op het circuit van Imola. De Nederlander noteerde de tweede tijd en hij voelde zich heel erg goed in de auto. Verstappen denkt dat McLaren morgen nog iets te snel zal zijn, maar Red Bull is wel bezig met het kopiëren van hun foefje.

Verstappen was in de kwalificatie nipt langzamer dan McLaren-coureur Oscar Piastri. De Nederlandse coureur had verder een simpele sessie waarin hij weinig foutjes maakte. Verstappen was in de eerste run in Q3 nog de snelste, maar in de tweede run kon hij niet tippen aan Piastri. Verstappen wilde ook geen poging wagen op de mogelijk snellere mediumband.

Banden blijven de sleutel

Bij De Telegraaf verklaarde Verstappen dat hij zich dit jaar nog niet zo goed had gevoeld in de auto: "De balans van de auto is nu beter, maar de bandenslijtage is een ander verhaal. Als die te warm worden, dan worden ze gewoon te warm. Ik denk wel dat het hier beter zal gaan dan in Miami, maar ik denk nog niet dat we McLaren kunnen aanvallen."

"Puur omdat ze minder oververhitting van die banden hebben. We kunnen nog tien updates op de auto zetten, maar het belangrijkste is dat we die banden onder controle krijgen. Dat is ons grootste problemen. Ze zijn daar bij McLaren gewoon heel erg slim."

Trucjes kopiëren & pizza eten

McLaren rijdt rond met een soort trucje aan het remsysteem waardoor ze de banden op temperatuur krijgen. Verstappen verklapt dat Red Bull dat probeert te kopiëren: "Daar zijn we mee bezig. Maar het is niet makkelijk, anders had iedereen het wel op de auto zitten. Maar we hebben het daar natuurlijk wel over in het team."

De sfeer binnen het team is in ieder geval goed. Op donderdag namen Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda alle teamleden mee uiteten in Imola. Ze betaalden samen de rekening voor alle pizza's die in de monden van het Red Bull-personeel verdwenen.