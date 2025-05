Horner eist onderzoek naar oorzaak horrorcrash Tsunoda

Red Bull-coureur Yuki Tsunoda kende een rampzalige kwalificatie in Imola. De Japanner crashte zeer hard in Q1, maar hij kon ongedeerd uitstappen. Christian Horner is blij dat het goed gaat met zijn coureur, en hij wil dat Red Bull gaat uitzoeken wat de oorzaak was van de crash.

Tsunoda vloog vroeg in Q1 zeer hard van de baan. Nadat Tsunoda een kerbstone raakte, veranderde hij in een passagier. Hij vloog van de baan, knalde tegen de bandenstapel, maakte een paar pirouettes en kwam uiteindelijk weer op zijn wielen tot stilstand. Hij kon ongedeerd uitstappen, maar zal de race vanuit het achterveld moeten starten.

Wat was de oorzaak van de crash?

Red Bull-teambaas Christian Horner schrok zich een hoedje toen hij de klapper van Tsunoda zag. De Britse teambaas kwam met een verklaring in gesprek met Viaplay: "Het was natuurlijk een harde crash voor hem, dus het belangrijkste is dat hij in orde is. Een auto kan je altijd repareren, maar het voornaamste is dat de coureur oké is."

Volgens Horner is het belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de oorzaak van deze harde crash van Tsunoda: "De monteurs hebben nu wel enorm veel werk te doen vanavond, maar het is echt belangrijk dat we precies begrijpen wat er hier is gebeurd. Ik denk persoonlijk dat hij iets te ver op de kerb zat aan de linkerkant."

Foutje gemaakt

Horner denkt dan ook niet aan een mechanisch probleem, of een andere externe oorzaak. De Britse Red Bull-teambaas stelt dat Tsunoda simpelweg een foutje maakte in deze situatie: "Ik denk dat hij misschien iets te enthousiast was op de kerbstone aan de linkerkant en dan is dit de prijs die je daarvoor moet betalen."

Tsunoda legde na afloop ook de schuld bij zichzelf. De Japanner was zeer kritisch op zichzelf en vond dat hij te veel risico's had genomen.