Tsunoda woest op zichzelf na horrorcrash in kwalificatie Imola

Yuki Tsunoda liet de Formule 1-wereld vandaag flink schrikken in de kwalificatie op het circuit van Imola. Hij crashte zeer hard in Q1 en kon van geluk spreken dat hij ongedeerd bleef. Na afloop was de Japanner vooral heel erg boos op zichzelf.

Tsunoda wilde laten zien wat hij in huis had. Hij droomde van een goede tijd, maar maakte een salto met zijn RB21. hij verloor de macht over het stuur in bocht vijf, knalde over de kerbstone, vloog door de grindbak, maakte een paar salto's en kwam vervolgens tot stilstand op zijn wielen. Van zijn Red Bull was weinig meer over en zijn ego had een deuk opgelopen.

Heel erg stom

Tsunoda was oké, maar hij was wel boos. Na afloop liet hij zich woest uit bij de internationale media: "Heel erg stom van mezelf om zo hard te pushen. Het was gewoon onnodig. We hebben veel veranderingen doorgevoerd aan de auto en dan is het echt onnodig om zo hard te pushen als je de auto nog niet helemaal kent. Het eerst wat ik voelde was schaamte, en daarna teleurstelling en frustratie."

Tsunoda slaat zichzelf voor zijn kop

Het belangrijkste was dat Tsunoda in orde was, maar daar leek hij zelf weinig om te geven. De boosheid en de teleurstelling overheerste bij de teamgenoot van Max Verstappen.

De Japanse coureur van Red Bull vond dan ook dat alle schuld van deze harde crash bij hemzelf lag en niet bij iemand anders: "Het enige wat ik nu kan doen, is sorry zeggen tegen mijn team. De auto is uiteraard zwaar beschadigd, dus de monteurs hebben nog veel werk te doen met het oog op zondag. Hopelijk hebben we de auto op tijd af voor de Grand Prix, maar dit is echt totaal onnodig voor hen en zeker ook voor mezelf."