Jubelende Marko wijst grootste verlies van Verstappen aan

Max Verstappen en Red Bull kenden een verrassend goede zaterdag in Imola. Verstappen noteerde de tweede tijd in de kwalificatie, en daar was Helmut Marko heel erg blij mee. Hij weet wel op welk punt Verstappen de meeste tijd heeft laten liggen.

Verstappen had na de eerste twee vrije trainingen op vrijdag niet het idee dat hij zich überhaupt zou kunnen mengen in de strijd om een goede positie. De Nederlander kwam na afloop van de kwalificatie terug op zijn eerdere teleurstelling. Verstappen voelde zich ineens beter in zijn auto, en hij kon de bochten weer aanvallen. De Nederlander noteerde de tweede tijd, en kon alleen niet tippen aan de tijd van Oscar Piastri.

Tevreden met de performance

Red Bull-adviseur Helmut Marko analyseerde de kwalificatie met een grote glimlach in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "We zijn er tevreden met onze performance. We liggen maar drie honderdsten achter. Met hoe dicht het momenteel bij elkaar zit, is elk klein foutje of slippertje een groot probleem. Max reed niet perfect bij het ingaan van de chicane, maar een verschil van drie honderdsten is te doen."

Wat zijn de verbeterpunten?

De vraag is nu wat de kansen zijn voor de Grand Prix van morgen. Marko is er duidelijk over: "Ik denk dat de bandenslijtage tijdens de race niet zo'n groot probleem zal zijn. Je moet gewoon kijken of je iets kunnen winnen bij de start of door middel van de strategie. Inhalen op het circuit is hier gewoon heel erg moeilijk."

Marko heeft wel een idee waar Verstappen nog een paar stappen kan zetten. Dit is volgens hem echter geen punt waar er veel te winnen valt, want het is slechts een klein detail waar Verstappen morgen niet al te veel aan zal hebben: "Het grootste verlies, en we hebben het maar over een paar honderdsten, zit in de chicane."