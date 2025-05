Toto Wolff gelooft in wereldtitel van Mercedes: "Kijk naar Red Bull!"

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Britse renstal voert beide kampioenschappen aan, maar dat betekent niet dat de concurrentie de strijd opgeeft. Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft namelijk nog steeds in de titel.

McLaren heeft vijf van de eerste zes races van het seizoen gewonnen. De Britse renstal werd alleen in Japan verslagen, maar dat kwam vooral door de genialiteit van Max Verstappen. In het constructeurskampioenschap verdedigt McLaren een grote voorsprong ten opzichte van Mercedes. De Duitse renstal heeft een goede start van het seizoen achter de rug, maar ze lijken nog niet te kunnen strijden om de zege.

Mercedes-teambaas Toto Wolff ontbreekt dit weekend in Imola. Hij is afgereisd naar de Verenigde Staten, om daar de diploma-uitreiking van zijn zoon bij te wonen.

Rustig en solide

Wolff sprak zich wel uit in een interview met OE24. Daar krijgt hij de vraag hoe hij terugkijkt op de eerste zes raceweekenden: "Laten we het zo zeggen: rustig en solide. We staan immers tweede in het wereldkampioenschap. Maar ons doel is altijd het winnen van races en mee doen voor de titel."

"We missen veel ten opzichte van McLaren en dat moeten we onder controle krijgen. De auto is snel, of misschien wel de snelste over één ronde. Alleen op het gebied van het beheren van de banden lopen we duidelijk achter."

Wolff gelooft in titelkansen

Gevraagd of het bandenmanagement de sleutel tot het succes is, reageert Wolff bevestigend. Hij klinkt strijdbaar: "We hebben pas een kwart van het seizoen achter de rug, dus we hoeven de wereldtitel nog lang niet af te schrijven. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat de dingen snel kunnen veranderen."

"In het begin van vorig jaar won Red Bull de meeste races, maar na de derde Grand Prix in Europa ging het ineens niet goed. Als we de sleutel tot goed bandenmanagement vinden, dan kunnen we weer meedoen om de overwinning, en dat kan snel gebeuren."