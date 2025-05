Pierre Gasly rijdt konijn dood en beschadigt voorvleugel en vloer

Alpine-coureur Pierre Gasly kende een geweldige vrijdag in Imola. Hij kwam goed voor de dag in de vrije trainingen, maar er was wel één smetje. Gasly reed namelijk een konijn dood, en daar baalde hij flink van.

Gasly noteerde zeer positieve tijden in de eerste en de tweede vrije training. Hij sloot de dag af met een derde tijd in de tweede training, terwijl hij in de ochtendsessie de zesde tijd had genoteerd. Hij geldt hierdoor als een outsider voor een goede prestatie in de kwalificatie. In de eerste vrije training reed hij wel zijn voorvleugel kapot, en dat kwam door een overstekend konijn.

Meer over Pierre Gasly Gasly start GP Miami vanuit pitlane na wijzigingen aan set-up

Op de onboardbeelden is te zien hoe het pluizige beestje over de baan rent. Gasly kan het beest vanuit de cockpit niet zin, en merkt dat hij op hoge snelheid iets heeft geraakt. Hij meldt zich enigszins geschrokken op de boordradio en stelt dat hij iets heeft geraakt en dat hij snel terugkeert in de pits. Achteraf bleek dat hij een konijn dood had gereden.

Verdrietige situatie

Na afloop zat hij hier flink mee. Bij de internationale media sprak hij zich uit: "Het is heel verdrietig. Ik kon niet zien wat het was, en het bleek uiteindelijk een groot konijn te zijn dat over het circuit sprong."

"Ik kon hem niet ontwijken, dus ik had best een grote impact op de voorvleugel, en toe was het helaas einde verhaal voor het konijn. Hierbij brak ook de voorvleugel. Het was niet ideaal, het was niet de sessie die we wilden, en het is echt jammer aangezien we altijd op de onderdelen proberen te letten."

Verder wel een leuke dag

Op het incident met het konijn na, kende Gasly best een goede dag: "Wanneer dit soort dingen gebeuren, dan is dat niet geweldig, maar het was echt een heel goede vrijdag. Al in de eerste ronde voelde de auto beter dan in Miami, en ik ben blij dat we antwoorden op onze vragen hebben gevonden."