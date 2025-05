Lando Norris durft McLaren nog niet als de topfavoriet te zien

Het team van McLaren was vandaag oppermachtig in de eerste twee vrije trainingen in Imola. Oscar Piastri was in beide sessies de snelste man, en Lando Norris noteerde tweemaal de tweede tijd. De Brit is echter nog niet zeker van zijn zaak, en hij denkt dat McLaren het lastig kan gaan krijgen.

McLaren was een klasse apart in de eerste tweede vrije trainingen in de regio Emilia-Romagna. Piastri was tweemaal de snelste man op de baan, en hij liet geen steekje vallen. De enige coureur die hem nog enigszins kon bijhouden, was zijn teamgenoot Norris. Het lijkt erop dat ze morgen samen mogen gaan uitvechten wie de pole position gaat pakken.

Lastig om in een ritme te komen

Norris heeft er echter nog niet al te veel vertrouwen in. Na de tweede vrije training probeerde hij de verwachtingen te temperen in gesprek met de internationale media: "Ik ben redelijk blij na vandaag, hoor. Het is op deze baan niet eenvoudig om echt in een ritme te komen, de timing is zo belangrijk. Maar het was en mooie dag, maar hopelijk vinden we nog iets voor morgen."

Werk aan de winkel

De concurrentie moest in de tweede vrije training bijna een halve seconde toegeven op de McLarens. Alpine-coureur Pierre Gasly kwam nog een beetje in de buurt, maar het is niet de verwachting dat hij mee kan gaan strijden om de podiumplekken.

Norris denkt daar anders over, en hij stelt dat McLaren nog meer nodig heeft om de concurrentie voor te blijven: "Zeker in de tweede vrije training zijn wij altijd goed, we lijken dan veel sneller te zijn dan anderen en die blijken ons op zaterdag vervolgens vaak in te hebben gehaald. Of ze zijn er gewoon bijgekomen. Ik ben er dus niet helemaal gerust op, en ik denk dat we ook nog wel wat werk te doen hebben."