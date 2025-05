Ferrari ontvangt flinke boete na bijzondere blunder

Het team van Ferrari is na de tweede vrije training op de bon geslingerd na een opmerkelijke fout eerder op de dag. Ze hebben de procedures met de banden niet goed gevolgd, en dat levert ze nu een flinke boete op.

Op het circuit van Imola ging Ferrari de fout in in de eerste vrije training. Charles Leclerc kwam de pits inrijden, waar de bandenspanning werd aangepast. Hij reed daarna verder op dezelfde banden, en al snel werd duidelijk dat er iets niet goed was gegaan. Ferrari had zich namelijk niet gehouden aan de juiste procedures, en daarom moesten ze zich na de tweede vrije training bij de stewards melden.

Dikke boete

Daar werd al snel duidelijk dat Ferrari de procedures niet had gevolgd. De Technical Delegate van de FIA had het door en stuurde Ferrari naar de stewards. Aangezien Ferrari niet eerst naar de temperatuur van de banden had gekeken, en er direct aan de bandenspanning werd gewerkt, was men duidelijk. Ze hebben de regels overtreden, en de stewards hebben een boete van 5000 euro uitgedeeld.

Geen straf voor Leclerc

Bij de stewards gaf Ferrari aan dat ze inderdaad de fout in waren gegaan. Het team accepteert de boete en zal zich nu weer richten op de rest van het raceweekend. Leclerc zelf kreeg geen boete of een straf, hij was immers op geen enkele manier betrokken bij de fout van zijn team.

De Monegask kende een redelijk eerste dag in Imola. Hij kampte met een aantal ongemakkelijkheden, en noteerde in de eerste vrije training een ietwat teleurstellende twaalfde tijd. In de tweede vrije training ging het wat beter en reed hij de zesde tijd. Hij was bijna een halve seconde langzamer dan de snelste tijd van Oscar Piastri. Hij was wel sneller dan zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton, die het moest doen met de elfde tijd.