Geheimzinnige vertrokken Alpine-teambaas duikt op in Imola

Oliver Oakes nam vorige week ontslag als teambaas van Alpine. Zijn vertrek zorgde voor veel geruchten, en die werden alleen maar zwaarder toen duidelijk werd dat zijn broer was opgepakt. Oakes is dit weekend wel aanwezig op het circuit van Imola.

De Britse Oakes was nog maar een paar maanden in dienst van het team van Alpine. Hij was vorig jaar zomer overgekomen van het Formule 2-team Hitech, waar hij ook teameigenaar was. Toen hij vorige week vertrok bij Alpine, dachten veel mensen dat dit te maken had met het vervangen van Jack Doohan door Franco Colapinto. Al snel bleek dat het er allemaal iets anders uitzag.

Broer opgepakt

Een paar dagen na het vertrek van Oakes werd namelijk duidelijk dat zijn broer Williams Oakes was opgepakt in Groot-Brittannië. Hij is één van de belangrijkste mensen binnen het team van Hitech en hij zou met een grote hoeveelheid cash geld op zak zijn opgepakt. De vertrokken Alpine-teambaas was na de Grand Prix van Miami naar Dubai gevolgen, wat voor nog meer verhalen zorgde.

Mazepin

Oakes lijkt Dubai nu te hebben verlaten. Volgens onder meer Viaplay is hij namelijk aanwezig in Imola. Hij zou daar in de paddock van de Formule 2 zijn gesignaleerd, bij het team van Hitech. Deze renstal was vroeger eigendom van de Russische oligarch Dmitry Mazepin, maar na de Russische inval in Oekraïne werden zijn meerderheidsaandelen naar Oakes overgezet.

Maakt Oakes zich zorgen?

Veel mensen suggereren dat dit mogelijk een rol speelt bij de arrestatie van William Oakes. Vooralsnog is er echter nog veel onduidelijk, maar de vertrokken teambaas van Alpine lijkt zich dus niet te veel zorgen te maken. Aangezien hij in Imola is gesignaleerd, lijkt hij niet te vrezen voor publiciteit. Alpine heeft op dit moment geen teambaas, teamadviseur Flavio Briatore heeft de taken van Oakes overgenomen.