Red Bull verdedigt Max Verstappen na 'gevaarlijke' testdag

Max Verstappen maakte vorige week veel indruk toen hij deelnam aan een speciale testdag op de Nürburgring Nordschleife. Het zorgde voor kritiek, want volgens sommigen was dit geen slimme actie. Volgens Helmut Marko klopt daar echter helemaal niets van.

Verstappen zorgde vorige week voor een verrassing. Hij werkte in een Ferrari GT3-bolide een testdag af op de iconische Nordschleife, en hij verbrak direct het ronderecord. De Nederlander deed er alles aan om de test zo geheim mogelijk te houden, en op de auto stond dan ook de schuilnaam 'Franz Hermann'. Toch had men snel door dat de zevenvoudig wereldkampioen achter het stuur zat.

Verstappen ontving veel lof voor zijn prachtige rondjes, maar er was ook kritiek. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher vond het namelijk een niet heel erg intelligente actie van Verstappen. Hij wees op het bestaande gevaar, en stelde dat de top van Red Bull waarschijnlijk niet heel erg blij was met deze actie van Verstappen.

Marko reageert

Voorafgaand het raceweekend in Imola werd Red Bull-adviseur Helmut Marko hiernaar gevraagd. Bij OE24 sloeg Marko direct terug en ontkent hij dat de test van Verstappen gevaarlijk was: "Dat is niet het geval in een GT-auto. Deze auto is veel langzamer dan de Formule 1-wagen waar hij vorig jaar het plan had om daar mee te rijden."

De droom van Verstappen

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zelf wil racen op de iconische Nordschleife. Hij is dol op GT3-racen, en hij komt regelmatig in actie tijdens privétests. Verstappen droomt ervan om in de toekomst deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De testdag van vorige week was een goede voorbereiding op toekomstige avonturen.

Het lijkt er echter niet op dat dit hem dit jaar gaat lukken. De Formule 1-kalender is overvol, en hij doet er alles aan om de prestaties van Red Bull te verbeteren.