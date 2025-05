Piastri spreekt steun uit voor Doohan na zwaar besluit van Alpine

Het team van Alpine rijdt dit weekend met een nieuwe line-up. Vorige week werd bekend dat Jack Doohan wordt vervangen door Franco Colapinto. Het is een harde klap voor Doohan, en hij krijgt nu steun van McLaren-coureur Oscar Piastri.

Doohan kende geen sterke start van het seizoen. De Australiër scoorde geen WK-punten en kende een aantal crashes, maar de debutant kreeg ook niets cadeau. Bij Alpine hebben ze besloten hem te vervangen door Colapinto. De Argentijn krijgt minstens vijf races de kans, maar ook hij kan zich geen foutje permitteren. De Franse renstal is hard, en dat valt niet bij iedereen goed.

Zwaar besluit

Piastri meldde zich gisteren in de perszaal in Imola. Zittend naast Colapinto kreeg Piastri de vraag wat hoe hij denkt over de degradatie van Doohan: "Ik bedoel, het is over het algemeen een zware situatie. Jack heeft natuurlijk maar een korte periode de kans gehad in de Formule 1. Franco stapt nu in met de zekerheid van vijf races, en dat is ook geen makkelijke situatie."

"Ik denk dat het een zwaar besluit is. Jack kan in ieder geval trots zijn op wat hij heeft bereikt. Hij is een Formule 1-coureur geweest, en er is niemand die dat van hem kan afpakken. Het is een lastige situatie, maar het is niet helemaal aan mij om hier nu op te reageren."

De opdracht voor Colapinto

Doohan is sinds vorige week de reservecoureur van Alpine. Mocht er iets gebeuren met één van de racecoureurs, dan mag hij weer instappen. Colapinto krijgt van Alpine de kans in de komende vijf Grands Prix. Voor de Britse Grand Prix vindt er een evaluatie plaats. Als de Argentijnse coureur ook niet goed weet te presteren, dan bestaat er de kans dat Alpine weer een rijderswissel gaat doorvoeren. Het zou de chaos binnen het team compleet maken.