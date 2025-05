Lewis Hamilton zet recordbrekende droom uit zijn hoofd

Lewis Hamilton rijdt dit weekend voor het eerst in Italië voor het team van Ferrari. De Brit had de hoop om dit jaar zijn achtste titel te kunnen pakken, maar die droom heeft hij nu in de ijskast gezet. Hij gaat het zeer zwaar krijgen.

Hamilton maakte in de winter de sensationele overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Scuderia hoopte hij zijn recordbrekende achtste wereldtitel te kunnen pakken. In de eerste zes raceweekenden bleek echter dat Ferrari niet mee kon komen met McLaren, Red Bull en Mercedes. Het zorgde voor enorme teleurstelling bij de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton voelt minder druk

In Imola krijgt Hamilton van de internationale media de vraag of hij meer druk voelt in Italië: "Ik voel niet meer druk hierdoor. Ik zie de passie en het verlangen naar succes. In dat opzicht zitten we echt op één lijn. Maar ik denk dat het belangrijk is om de mensen om geduld te vragen, al ben ik zelf niet de meest geduldige persoon."

"We willen allemaal graag dat het nu al zover is, maar de realiteit is dat het tijd kost om te komen waar we moeten zijn."

Zware strijd

Hamilton geeft eerlijk toe dat hij dit wel had kunnen zien aankomen. De zevenvoudig wereldkampioen probeert het uit te leggen: "Ik wist dat het zwaar zou worden, maar niet hoe zwaar. Ik wist ook dat het uitdagen zou gaan worden en het was op alle fronten zo uitdagend als het maar kon zijn. Maar we werken heel erg goed samen als een team. Er is alleen nog veel werk te doen om succesvol te kunnen zijn."

Hamilton staat na zes raceweekenden op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wist de sprintrace in China op zijn naam te schrijven, maar verder heeft hij geen hoogtepunten weten te bereiken.