Max Verstappen maakt zich zorgen over ontwikkeling bij McLaren

Max Verstappen lijkt dit seizoen de enige uitdager van de McLarens te zijn. Hij wist de papajakleurige bolides in Japan te verslaan, maar verder kreeg hij het niet voor elkaar. Hij stelt dat de voorsprong van McLaren groter is dan hij ooit heeft gehad.

Jarenlang zat Verstappen op zijn troon in de Formule 1. De Nederlander was onverslaanbaar, en het leek er niet op dat er iemand was die hem kon uitdagen. Vorig jaar werd McLaren steeds sterker, en dit jaar hebben ze de koppositie overgenomen. Verstappen bereikt elk weekend een zeer hoog niveau, maar hij is niet in staat om de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris bij te houden.

Verschil met McLaren

In Imola komt Verstappen met een zorgwekkende boodschap in gesprek met Motorsport.com: "Wij hebben nooit zo'n groot gat gehad!" Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder dat het een deprimerend beeld was, en de vraag is of Verstappen daar ook zo overdenkt: "Nou ja, ik denk dat de racepace voor iedereen deprimerend was, behalve voor McLaren! Niemand zat ook maar in dezelfde wedstrijd als hen, dus ja dat is natuurlijk een grote zorg."

Hoge temperaturen

McLaren had twee weken terug in Miami een enorme voorsprong. Verstappen denkt dat de hoge temperaturen daar een grote rol hebben gespeeld: "Het is misschien ook een beetje circuitspecifiek. Het werkt vaak beter voor hen als de thermische bandenslijtage hoger ligt dan normaal. Het verschil zal misschien niet iedere keer zó groot zijn."

Nieuwe banden

De temperaturen kunnen Red Bull helpen, maar er is wel een ander probleem. Er wordt dit weekend gereden met een nieuwe zachte compound, de C6. Hiermee willen ze saaie eenstoppers voorkomen, maar deze compounds kunnen nadelig zijn voor Red Bull. Verstappen is daar heel erg duidelijk over, als hij naar deze banden wordt gevraagd: "Dat helpt ons niet."