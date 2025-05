FIA geeft vader van Lewis Hamilton een topfunctie

Autosportfederatie FIA heeft een opvallende stap gezet. Ze hebben besloten dat de vader van Lewis Hamilton een officiële rol binnen de organisatie gaat krijgen. Anthony Hamilton gaat de FIA ondersteunen bij een nieuw programma voor het opleiden van jonge coureurs.

Hamilton senior is al sinds jaar en dag een bekend gezicht in de paddock. Hij stond zijn zoon jarenlang bij, en maakte begin dit seizoen veel indruk toen hij de uitgevallen Isack Hadjar op een vaderlijke manier troostte. Hij hielp de jonge coureur, en hij zal zich nu ook met dat soort zaken gaan bezighouden bij de FIA, zo meldt het Britse The Times.

Programma voor jonge coureurs

In de afgelopen achttien maanden was Anthony Hamilton al in een adviserende rol actief bij de FIA. Volgende maand zal zijn functie tijdens een belangrijke vergadering van de FIA in Macau formeel worden gemaakt. De Brit zal zich bezig gaan houden met een programma voor het opleiden van jonge coureurs. De FIA zal dan ook de Young Driver Development Pathway lanceren.

De FIA wil met dit programma het doorstromen van jonge coureurs verbeteren. Volgens The Times zou FIA-president Mohammed Ben Sulayem onder de indruk zijn geraakt van de inzet van Hamilton senior. Dat is voor de FIA een belangrijke reden om hem een functie te geven bij dit programma.

Opmerkelijke stap

Dat de FIA de vader van Lewis Hamilton heeft binnengehaald, is opvallend. De zevenvoudig wereldkampioen had in het verleden regelmatig forse kritiek op het functioneren van Ben Sulayem. Zo was hij kritisch op de uitspraken van de FIA-president over het taalgebruik. Ook was Hamilton niet blij met het anti-piercing beleid dat de FIA enkele jaren geleden uitrolde.

Het lijkt er overigens niet op dat de nieuwe functie van zijn vader problemen zal veroorzaken. Er lijkt geen sprake te zijn van belangenverstrengeling, aangezien Hamilton senior zich niet gaat bezighouden met de Formule 1.